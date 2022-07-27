الفيدرالي الأمريكي يقرر مصير أسعار الفائدة اليوم

يترقب المستثمرون حول العالم وخاصة في الأسواق الناشئة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، إذ من المنتظر أن يعقب القرار تحريك مشابه في أسعار العائد من أغلب البنوك المركزية خاصة في الأسواق الناشئة.

ويبحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار العائد على الدولار اليوم الأربعاء، إذ تسيطر على أغلب التوقعات اتجاهه إلى رفع العائد.

وتتوقع بنوك استثمار كبرى مثل “جولدمان ساكس” ألا تتجاوز قيمة الرفع 50 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات التالية للمجلس خلال العام الجاري في 27 يوليو، و21 سبتمبر، و14 ديسمبر.

ويأتي اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بعد أيام من بيانات التضخم الأمريكية التي كشفت عن أعلى مستوى لها منذ 40 عاما.

وتجبر ضغوط الأسعار المتواصلة مواطني الولايات المتحدة على تغيير عادات الإنفاق وستزيد بالتأكيد المخاوف من الدخول إما في ركود كامل أو فترة من النمو البطيئ للغاية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مايو الماضي بنسبة 8.6%، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ نهاية عام 1981، بعد زيادة 8.3%.