الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى المزيد من رفع الفائدة

نقل موقع سي إن بي سي الأمريكي، تفاصيل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي، والذي تضمن حديث المسؤولين عن أن “المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.”.
تلك المناقشات جاءتت خلال اجتماع يوليو الماضي الذي أسفر عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس .
وكان هذا الاجتماع تشير التوقعات إليه بأنه سيشهد آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
ونص محضر الاجتماع على أنه: “في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف الفدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.
وكان الفيدرالي الأميركي قرر في اجتماع يوليو الماضي رفع الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً.