الفيدرالى الأمريكي.. آخر مستجدات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

عمق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض، ومثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته لخفض التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

وأدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75 و4%، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008.. وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الفيدرالى الأمريكي و آخر مستجدات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

الفيدرالى الأمريكى.. المزيد من رفع أسعار الفائدة مستقبلا

وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

قالت وكالة بلومبرج، إن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، لم يترك شكوكا كثيرة بشأن استعداده للمضى قدما فى رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى مطلوب من أجل كبح جماح التضخم، حتى فى الوقت الذى يبحث فيه البنك المركزى الأمريكى تحولا نحو وتيرة أبطأ للزيادة.

وبعد قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أمس الأربعاء، برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالى، قال “باول” إن البيانات القادمة منذ آخر اجتماع تشير إلى أن المستوى النهائى لمعدل رفع الفائدة سيكون أعلى من المتوقع. ورفعت هذه الخطوة مؤشر الاحتياطى الفيدرالى إلى 3.75%-4%، بعد أن كان صفر تقريبا فى مارس الماضى. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الأمريكى مرونة ملحوظة، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ سوق الإسكان، لكن معدل التضخم ظل عالقا بالقرب من أعلى مستوى له منذ أربعين عاما.

وقال “باول” فى تصريحات للصحيفين: نعتقد أن لدينا طرقا للمضى قدما، لدينا بعض الأرضية للتغطية بمعدل الفائدة قبل أن نصل إلى مستوى معدلات الفائدة التى نعتقد أن مقيدة بشكل كاف. وحذر “باول” المستثمرين من أن حملة التقييد لم تنته بعد.

وأضاف “باول” أنه من المبكر التفكير بشأن التوقف، مشيرا إلى أنه قد يكون من المناسب الإبطاء فى وتيرة الزيادات بحلول موعد الاجتماع المقبل أو الذى يليه.

في حين شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن التضخم المستمر والمتجذر من شأنه أن يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، فقد أقر أيضًا بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تشديد السياسة النقدية.

الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع أسعار البترول

استقرت أسعار البترول اليوم الخميس على ارتفاع، حيث اكتسبت قوة بعد قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

كما تلقت السوق دعما آخر بانخفاض فى مخزونات الخام الأمريكية حيث استعادت المصافى النشاط قبل موسم التدفئة الشتوى.

الفيدرالي الأمريكي.. الذهب يتراجع 8 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل صعود الدولار، وتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، بالاستمرار في تطبيق السياسة النقدية المتشددة للحد من معدلات التضخم المتزايد.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت بأكثر من 1% عندما أشار البنك إلى إمكانية تقليص الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.