الفيدرالى الأمريكى يفجر مفاجأة عن علاقة روسيا بانتخاب ترامب

خالد بدر الدينأظهرت وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الأحد أن المكتب يعتقد أن كارتر بيج مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتآمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.وذكرت وكالة BBC أن الوثائق تثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأ

خالد بدر الدين

أظهرت وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الأحد أن المكتب يعتقد أن كارتر بيج مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتآمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.

وذكرت وكالة BBC أن الوثائق تثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى طلب وحصل على ترخيص بوضع كارتر بيج تحت المراقبة بسبب علاقاته مع مسؤولي المخابرات في روسيا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن ذلك يدل على أن الكرملين الروسي كان يعمل مع كارتر بيج للتأثير على الانتخابات الأمريكية ولكن كارتر بيج أنكر أن يكون عميلا روسيا ولاسيما أنه لم يتم توجيه أى تهم رسميا له حتى الآن.