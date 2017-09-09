الفيحاء يقصي التعاون من كأس ولى العهد السعودى

على المصرى أقصى الفيحاء مضيفه التعاون، من دور الستة عشر من كأس ولى العهد السعودى للمحترفين، بتغلبه بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية" بالمجمعة، وينتظر الفائز من لقاء الهلال مع القادسية، لمقابلته فى دور الثمانية من المسابقة. أحرز ال



على المصرى

أقصى الفيحاء مضيفه التعاون، من دور الستة عشر من كأس ولى العهد السعودى للمحترفين، بتغلبه بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية” بالمجمعة، وينتظر الفائز من لقاء الهلال مع القادسية، لمقابلته فى دور الثمانية من المسابقة.

أحرز الكولومبى دانيلو مورينو أسبريليا هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، فى شباك الدولى المصرى المخضرم عصام الحضرى، حارس مرمى التعاون، الذى أعلن ناديه أمس، جاهزيته للقاء، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، أمام منتخب أوغندا، ولكنها لم تمنعه من المشاركة أمام المنتخب ذاته في لقاء الجولة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي.

وخضع الحضرى “44 عاما” لفحوصات وأشعة على ركبته، أول أمس الخميس، والتى أكدت سلامته من الكدمة التي تعرض لها مع الفراعنة، ليستقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للتعاون، على الدفع بالسد العالى أساسيا فى لقاء اليوم.

فيما غاب الدولى المصري مصطفى فتحي، عن اللقاء، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، بتمزق أسفل وتر الركبة، ويحتاج علاجا يستمر 3 أسابيع، ويخوض فترة التعافي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة، تحت إشراف علي راغب أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي، وبمتابعة البرتغالي جيم طبيب فريق التعاون، وسيصل إلى السعودية يوم الأحد المقبل، وسيواصل علاجه في عيادة النادي.

وكان آلام الركبة تجددت لمصطفى فتحي في تدريبات منتخب مصر، وفضل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عدم المغامرة باللاعب واستبعاده من مباراتى أوغندا، ويلعب فتحي للتعاون لمدة موسم بنظام الإعارة قادما من نادي الزمالك.