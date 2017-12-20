الفياتا: شرط العضوية يضمن الحد الأدنى من المعرفة بخدمات الشحن

❏ لا يوجد تشريع مصرى حاكم لمهنة مرحلى البضائعالسيد فؤادتقدمت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية، بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، المالية، مصلحة الجمارك، للرد على مطالبات عددا من الجهات بإعفاء العاملين بنشاط النقل الدولى من تقديم شهادة الاشتراك بـ«الفياتا» العالمي

❏ لا يوجد تشريع مصرى حاكم لمهنة مرحلى البضائع

السيد فؤاد

تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية، بمذكرة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، المالية، مصلحة الجمارك، للرد على مطالبات عددا من الجهات بإعفاء العاملين بنشاط النقل الدولى من تقديم شهادة الاشتراك بـ«الفياتا» العالمية، للحصول على منشور الإجراءات للتعامل مع الموانئ.

أشار أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية لمنطقة الرام، وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن المذكرة تضمنت النبذة التاريخية عن الفياتا والمزايا التى يتمتع بها من يرغب فى الانضمام للمنظمة العالمية، لافتا إلى أنها منظمة دولية غير حكومية، تعتبر الممثل الوحيد لمرحلى البضائع وشركات الشحن الدولى على مستوى العالم.

لفت إلى أن منظمة الفياتا تقوم بالدفاع عن مرحلى البضائع وتنظيم تلك المهنة عن طريق توحيد المفهوم الدولى للشحن واللوجستيات، وحوكمة الصناعة بنشر نموذج الفياتا الموحد لاشتراطات وضوابط الحد الأدنى لمرحلى البضائع « فريد فور وردنجس، وإصدار مستندات الفياتا المعنية بالأنشطة المختلفة لمرحلى البضائع، التى تتيح للمحليين منهم منافسة الشركات العالمية، وتطوير فكر ترحيل البضائع عالميا بنشر دراسات وكتب الفياتا عن الصناعة وتدريس الدبلومات المهنية المختلفة.

أوضح أن منظمة الفياتا العالمية تقوم بالتمثيل فى العديد من المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية سواء عضو مراقب أو عضو استشارى مثل الأونكتاد، وغرفة التجارة الدولية، والكوميسا، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ما يمنحها سلطة الدفاع عن الصناعة، فضلا عن قوة الفياتا كمنظمة تسويقية تمنح أعضائها سواء دول أو فرادى سمعة جيدة بما يتيح لهم قوة المنافسة.

لفت إلى أنه بناء على قوة تلك المظمة العالمية فقد ارتأت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة الإسكندرية «ايفا» كونها الممثل الأقدم للصناعة وممثل الفياتا الوحيد بمصر بوضع شرط عضوية الفياتا أحد الشروط الواجبة للأعضاء الراغبين فى الحصول على منشور الإجراءات للعمل بنظام البوالص المجمعة، لضمان حد أدنى من المعرفة اللوجستية لصناعة خدمات الشحن وردءا للمسئولية والعواقب التى تنتج عن عدم توافر خبرات لدى العاملين بالمجال والحفاظ على الأمن القومى المصرى وحقوق الخزانة.

تابع: «كما كان شرط الحصول على شهادة الفياتا، حتى يمكن استخدام نموذجها الموحد لاشتراطات الحد الأدنى فى مهنة مرحلى البضائع كونه ملكية فكرية خاصة بالفياتا، لا سيما إذا كان لا يوجد تشريع مصرى حاكم لمهنة مرحلى البضائع وصناعة اللوجستيات بشكل عام، وفى القانون الجمارك بشكل خاص، علاوة على الحفاظ على استمرارية الصناعة بشكل آمن ودون الإساءة للدخلاء على المهنة، الذين يسيئون استخدام منظومة مرحلى البضائع بشكل عام والعمل بنظام البوالص المجمعة بشكل خاص سواء عن جهل أو قصد».

تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة القاهرة رسميًّا بمذكرة لوزارة المالية ومصلحة الجمارك لتصدر تعليماتها للإدارات المختصة بميناء الإسكندرية لعدم إجبار أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى على الاشتراك فى منظمة الفياتا السويسرية، وتقديم الشهادة كشرط للحصول على منشور الإجراءات.

قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، إن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لم ينص على الاشتراك بالفياتا كشرط للحصول على منشور الإجراءات، فى حين نصت اللائحة التنفيذية عليها، وهى لا تعلو على القانون.

وطالب مصلحة الجمارك أن يكون شرط تمتع الشركات العاملة فى مجال خدمات النقل الدولى واللوجيستيات بمنشور البوالص المجمعة هو عضويتها بالشعبة، لافتًا إلى مخالفة الجمارك للقانون حيال تصميمها على عضوية الممارسين للنشاط بمنظمة الفياتا العالمية.

أوضح الشيخ أن العضوية فى هذه المنظمات يجب أن تكون اختيارية للشركات المصرية، ولا ينبغى ضرورة القيام بدفع الاشتراك فى هذه المنظمة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبحجة تطبيق المعايير الدولية فى مجال النقل الدولى متعدد الوسائط.

يذكر أن مصلحة الجمارك أصدرت منشور الإجراءات رقم لسنة 2010 بخصوص ضوابط البوالص المجمعة اشترط مجموعة من المستندات المطلوبة للعمل بنظام البوالص المجمعة «وارد وصادر وبحرى وجوى»، شملت تقديم شهادة الفياتا.

لفت نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية إلى أن المنظمة تقوم بتنظيم العديد من الدراسات لتطوير سوق العمل منها دبلومة الفياتا العليا فى النص الدولى واللوجستيات، التى تشتمل على 16 مادة دراسية متخصصة بخبراء من الفياتا على مدار العام بواقع 3 أيام أسبوعيا، وحازت مصر على إمكانية تدريسها عن طريق شعبة خدمات النقل الدولى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى، وتجاوز عدد الدراسين بمصر فقط قرابة الألف دراس ويمكن للدارس العمل بأى دولة.

كما تقوم المنظمة بتدريس دبلوم الفياتا فى سلاسل الإمداد وتشمل 8 كورسات متخصصة، وتدريسها بمصر عبر الأكاديمية العربية للنقل البحرى، وإعادة الإجازة لتدريسها فى مصر فى اجتماع المنظمة فى ماليزيا 2017.