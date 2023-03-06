«الفياتا» تطالب الخطوط الملاحية بإرجاع فترات السماح الممنوحة للحاويات لمستويات ما قبل كورونا

كشف المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن المنظمة حثت الخطوط الملاحية العالمية، على ضرورة مراجعة وإعادة فترات وقت الفراغ الخالية إلى ما لا يقل عن مستويات ما قبل جائحة كورونا 2019 .



وأضاف أن قيام منظمة الفياتا العالمية، بهذا الطلب من الخطوط الملاحية، يأتي بسبب أن تلك الخطوط كانت قد عملت على تقليل فترات السماح الممنوحة للحاويات فى فترات انتشار تداعيات فيروس كورونا، والذي تزامن معه ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النوالين البحرية عالميا.



وأكد على أن المنظمة العالمية تطالب الخطوط الملاحية بعودة الفترات إلى طبيعتها بعد انتهاء الأسباب، خاصة في ظل تراجع أسعار النوالين، بما يحافظ على انسيابية سلسلة التوريد عالميا.



وأكدت منظمة الفياتا أن قرار تقليص الفترة المسموح بها للحاويات مع العميل من المفترض أن تتغير، خيث لم تعد هناك مبررات لتقليل تلك الفترة، كما أن رسوم غرامات التأخير والاحتجاز التي يتم فرضها على أصحاب الشأن يعد أداة مهمة لأصحاب تلك الحاويات في سلسلة التوريد لضمان الاستخدام الفعال لمخزون الحاويات الخاص بهم.



وطالبت المنظمة عبر منشور لها للخطوط الملاحية ضرورة توفير فترة مجانية لأصحاب البضائع من التجار للاحتفاظ بالحاويات، من أجل اتاحة الوقت الكافي للتجار لتحميل وتسليم الحاوية للصادرات واستلام وتفريغ واعادة الحاوية الفارغة للواردات.

يذكر أن منظمة الفياتا هي الاتحاد الدولي لوسطاء ووكلاء الشحن الدولي، وهي منظمة غير حكومية، وتمثل صناعة الشحن والنقل، حيث تضم نحو 40 ألف من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي توظف نحو 8 – 10 ملايين موظف في 150 بلداً.

ووضع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن مستندات موحدة، ونسخاً الكترونية منها لاستخدامها من شركات الشحن والنقل في جميع أنحاء العالم،والتي تشمل شهادة وسطاء الشحن بالاستلام، وشهادة وسطاء الشحن، و إيصال مستودع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل والقابلة للتداول، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل غير القابلة للتداول، وإعلان شركات الشحن لنقل السلع الخطرة، وشهادة شركات الشحن للوزن متعدد الوسائط.