الفول والعدس والأرز.. البنك المركزي يمدد استثناء 3 سلع غذائية من الغطاء النقدي اللازم لاستيرادها

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البنك المركزي يستثني ثلاث سلع غذائية

، مد استثناء كل من الأرز، الفول، والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100%، على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024.

وأفاد البنك المركزي في التقرير الدوري الصادر عنه، أن القرار يأتي في إطار متابعته لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية؛ لمقابلة احتياجات المواطنين، لذا تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2024.

وأكد المركزي أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك فى 10 مارس 2022، باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية حتى 15 مارس 2023.