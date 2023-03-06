الفوز يعيد الثقة لنا.. فيريرا يتحدث عن مواجهة الترجي الحاسمة في إفريقيا

يرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفوز غدًا على الترجي التونسي يُعيد الثقة كثيرًا للفريق بعد فترة التذبذب التي مر بها مؤخرًا.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “هذه رابع مباراة للفريق في دور المجموعات والزمالك في وضع سيئ، والمباراة صعبة ومجموعتنا قوية جدا في البطولة”.

وأضاف: “كنا الأفضل في لقاء شباب بلوزداد ولكن خسرنا بركلة جزاء، وفي مباراة المريخ السوداني في الجولة الثانية كنا أفضل وكان بإمكاننا الفوز، ولكن الزمالك خاض اللقاء في ملعب صعب وتعادلنا”.

وتابع: “لقاء الغد بمثابة بداية جديدة، ونحن في موقف سيئ وسنعمل على إيجاد حلول من أجل الفوز في لقاء الغد رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس الذي يمتلك 9 نقاط في رصيده”.

واختتم حديثه: “أتمنى تواجد الجماهير غدا بكثافة لمؤازرة الفريق وأن نخوض المباراة بأداء قوي وشراسة، وأن يكون التوفيق حليفنا في المباراة”.