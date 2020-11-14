الفوز بالمناقصات وإنهاء أوراق الشهر العقاري.. أحدث قضايا النصب بالمحافظات (صور)

كشفت مباحث الأموال العامة 6 قضايا نصب جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين في المحافظات، أبرزها إيهام شخص هارب من تنفيذ حكم قضائي للمواطنين بقدرته على تسهيل الحصول على مناقصات من إحدى الجهات الحكومية لتسهيل النصب والإيقاع بالضحايا، وضبطت قضية تجارة عملة بتعاملات بلغت 100 ألف دولار.

هارب من الحبس يوهم الضحايا بالفوز بالمناقصات

في الغربية، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد المواطنين -مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية- عن نصب شخص عليه واستيلاؤه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات الحكومية، وعدم تنفيذه الاتفاق بينهما. جريمة النصب في الغربية

وبعد إجراء التحريات، تأكد فرع الإدارة بوسط الدلتا من صحة الواقعة، موضحًا أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية “تبديد”، بحكم حبس لمدة 3 سنوات.

وأوضحت التحريات أنه يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أنه يوهم الضحايا بقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات، مدعيًا علاقاته ونفوذه بالجهات الحكومية المختلفة، خلافًا للحقيقة.

ولفتت التحريات إلى أنه استولى من الشاكي على مبلغ مالي، بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الجهات لإنشاء صوب زراعية، بإحدى أحياء محافظة الإسكندرية، لكنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.

النصب بصفة موظفين بمحيط مكاتب الشهر العقاري

وفي الإسكندرية، انتحل 3 أشخاص صفة موظفين للنصب على المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري، حسبما كشف الواقعة بلاغًا تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأوضحت معلومات الإدارة، أن مجموعة أشخاص يتواجدون أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة الإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين المترددين عليها، مدعين أنهم موظفين بالمصلحة -خلافًا للحقيقة- وزعموا قدرتهم على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. المتهم بجريمة النصب في الإسكندرية

وأكدت تحريات الأموال العامة بفرع غرب الدلتا، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي “سائق، طالب، شخص بدون عمل”، ويوجد لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

متهم بالنصب أمام الشهر العقاري

وبعد تقنين الإجراءات، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط المتهمين المذكورين أمام مكاتب الشهر العقاري بالمنتره وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية. متهم بالنصب أمام مكتب الشهر العقاري

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، مضيفين أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم المؤثم.

سقوط تاجر عملة بتعاملات 100 ألف دولار

وسقط أحد تجار العملة في محافظة الجيزة، بعدما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطني، بنشاط شخص غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات، بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أسفرت عن صحة تلك المعلومات.

وأوضحت التحريات أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، يمارس نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، أثناء شراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزته عملات محلية، أجنبية، و2 هاتف محمول.

وبفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية، والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته بنشاطه الإجرامي أقر بالواقعة، معترفًا أن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وحجم تعاملاته بمجال التحويلات المالية، بلغت 100 ألف دولار أمريكي خلال عام. المتهم بتجارة العملة

4 قضايا نصب باستغلال العلاقات

على جانب آخر، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت عن ضبط 4 قضايا جدد استغلال نفوذ مزعوم، من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، والادعاء بوجود علاقات ببعض مسئولي الجهات الحكومية، واستغلال نفوذ حقيقي للموقع الوظيفي، مخالفات مطابع مُتهم فيها 4 أشخاص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.