الفوج التاسع من طلاب الجامعات يواصل زياراته لمصانع الإنتاج الحربى

ضمن مبادرة "كل يوم جديد" برعاية وزيري التعليم العالي والإنتاج الحربي المال - خاص زار الفوج التاسع من طلاب الجامعات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، برعاية محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.&n



ضمن مبادرة “كل يوم جديد” برعاية وزيري التعليم العالي والإنتاج الحربي

المال – خاص

زار الفوج التاسع من طلاب الجامعات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، برعاية محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ضم الفوج 100 من شباب جامعتى المنيا وأسيوط، وزاروا (مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، ومصنع أبو زعبل للصناعات المتخصصة) التابعين لوزارة الإنتاج الحربى؛ للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية لها، والدور الذي تقوم به من خلال إنتاجها المتميز في بناء الاقتصاد الوطنى لمصر.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

ومن جانبه، أكد محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الزيارات لها مردود إيجابي على الشباب في رفع قيم الولاء والانتماء لديهم، مضيفا أنه يحرص على متابعتها للتأكد من نقل كافة المعلومات عن الصناعات التي تنتجها مصانع الإنتاج الحربي، وتعريفهم بالإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية القائمة عليها هذه الصناعات على أرض الواقع.

وأعرب “العصار” عن سعادته بردود أفعال الطلاب وفخرهم بالصناعة الوطنية، وأوضح أن هناك العديد من الطلاب أكدوا أن هذه الزيارات ساهمت في تعريفهم بالدور الذي يقوم به “الإنتاج الحربي” في تصنيع أسلحة وذخائر ومعدات حديثة لصالح القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب، إلى جانب استغلال فائض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لديها في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية.

واطلع الطلاب خلال جولتهم على المقومات والقدرات والإمكانيات البشرية والعلمية والبحثية للمصانع، وما تمتلكه من معامل وأجهزة ومعدات في مجال الصناعات الثقيله والصناعات الدفاعية والمدنية، والتي تمكن هذه المصانع من المساهمة في العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وفى نهاية جولتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بالاشتراك في هذه الزيارة التي عززت ثقتهم في صناعة بلادهم، وعن تطلعهم لزيارة باقى مصانع الإنتاج الحربي التي تعد من القلاع الصناعية المهمة في مصر.

ومن جانبه، أشار أحمد الشيخ مدير عام المكتب الفنى للوزير إلى أن مبادرة “كل يوم جديد” تتم خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 27 ديسمبر المقبل، ويشارك في كل فوج 100 طالب وطالبة، ومن المقرر أن يزور الطلاب خلالها 15 من الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.