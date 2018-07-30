الفنية العسكرية تنظم المؤتمر والمسابقة الدولية الثالثة للبحوث والابتكارات



بدور إبراهيم:



تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى الثالث لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس والمسابقة الدولية الثالثة ” جائزة الفريق إبراهيم سليم ” للإبتكار والأنظمة الغير المأهولة ( برية- بحرية –جوية ) بمشاركة واسعة من شباب الجامعات المحلية والاقليمية والعالمية .

ويشارك بالمؤتمر الدولى الثالث عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن وكندا، وفنلندا، والهند، والصين الشعبية .

وقد انطلقت فعاليات المسابقة الدولية الثالثة للإبتكار والأنظمة غير المأهولة في الفترة من الثامن والعشرين من يوليو وحتى الأول من أغسطس 2018 ” وتختتم الأعمال بالمعرض العلمى السنوى المصاحب للمؤتمر .

وتنظم المسابقة هذا العام وسط مشاركة فرق من طلبة الكلية الفنية العسكرية وطلبة كليات الهندسة من العديد من الجامعات المصرية المختلفة و جمهورية الصين الشعبية والعديد من الطلاب بمختلف مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا ، لتوفير فرص المنافسة للمشاركين وتحفيز روح المبادرة والإبتكار والبحث العلمي لتصميم وإختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام وفقا لاحدث التطورات العلمية .

تأتي هذة الفعاليات في إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الاهتمام بتطوير البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى كافة المجالات البحثية العلمية .