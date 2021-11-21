ثقافة وفنون

«الفنون العربية فقدت إحدى أيقوناتها».. وزيرة الثقافة تنعى الفنانة القديرة سهير البابلي

وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته
سلوى عثمان 7:49 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 7:49 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة سهير البابلي التى غيبها الموت اليوم الأحد 21 نوفمبر، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها، مشيرة إلى أنها شكلت نموذجًا للإبداع المتنوع، وأضافت أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت فى وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

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يذكر أنها ولدت في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة، إلى جانب الكثير من الاعمال التليفزيونية والسينمائية.

سهير البابلي في مسلسل « بكيزة وزغلول »
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بقلم سلوى عثمان

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