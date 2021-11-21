«الفنون العربية فقدت إحدى أيقوناتها».. وزيرة الثقافة تنعى الفنانة القديرة سهير البابلي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة سهير البابلي التى غيبها الموت اليوم الأحد 21 نوفمبر، عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها، مشيرة إلى أنها شكلت نموذجًا للإبداع المتنوع، وأضافت أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت فى وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.