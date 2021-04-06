بدأت قطاعات بوزارة الثقافة الإعلان عن جدولها الفني والثقافي في شهر رمضان المبارك، وستبدأ الفعاليات الثقافية والفنية 6 رمضان وحتى 27 رمضان فى العديد من الأماكن التابعة لـ وزارة الثقافة ، ومنها قطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون وجهاز التنسيق الحضاري .

قطاع الفنون التشكيلية ينظم 59 نشاطا وفعالية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور ينظم خلال الشهر 59 نشاطا وفعالية، تشمل مجموعة من الورش الحرف التراثية « الحلي، أعمال القشرة على الخشب، الرسم على الجلود، الرسم على الزجاج .

كما تشمل الملابس التراثية، الأويما، المشغولات الجلدية، الديزي، الديجوباج والنسجيات المرسمة، وورش الرسم والتلوين ومعرضا للحرف التراثية بوكالة الغوري إضافة إلى تنظيم عدد من الحفلات الفنية والأمسيات الفكرية والإبداعية والورش التدريبية بمركز رامتان الثقافي

وأيضا في سينما الحضارة 1 و2، متحف عفت ناجي وسعد الخادم، مركز ومتحف راتب صديق، ومركز محمود سعيد للمتاحف ومتحف زكريا الخناني .

صالون الشباب في دورته 31 بقصر الفنون بساحة الأوبرا مستمر في رمضان

ويواصل صالون الشباب دورته الـ 31 بقصر الفنون بساحة الأوبرا.

ومعرض الفنان الراحل آدم حنين بمجمع الفنون ( قصر عائشة فهمي بالزمالك ) .

وافتتاح معارض الفنانين ضياء الدين داوود، حنفي محمود وكريم مسعد بمركز الجزيرة للفنون .

كما ينظم القطاع 7 أنشطة أون لاين تتمثل في استكمال الورش الفنية عن تاريخ الفن الحديث، نسب الجسم البشرى، مظاهر رمضان، عمل فانوس رمضان .

ومسابقة بعنوان تعبيرات رمضانية ومعرضا لأعمال المشاركة بها والتي تستهدف النشء والأطفال والشباب.

5 عروض مسرحية يقدمها طلبة أكاديمية الفنون على مسرح على فهمي

أما أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي فمن المقرر أن تقدم 5 عروض مسرحية طوال شهر رمضان على مسرح على فهمي يؤديها طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية .

والمسرحيات هي « الوردة والتاج، والوحوش الزجاجية، وسالب واحد، والمتجول، وأغنية على الممر» .

إلى جانب تسجيل المعهد العلي للموسيقى العربية لعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية أداء أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد وبثها على منصة المعهد على الانترنت .

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ينظم معرضا فنيا لأهم المعماريين الإيطاليين

وينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده معرضا فنيا لأهم المعماريين الإيطاليين في مصر، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمركز الثقافي الإيطالي في مصر ويفتتح في التاسعة مساء 20 إبريل بقاعة مركز الهناجر للفنون .