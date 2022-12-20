الفنان هشام الشربيني يترجل فجأة.. موهوب خسره الفن

رحل عن عالمنا الفنان هشام الشربيني أسرته الإثنين ، بعد مشوار فني حافل بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي صنع بها بصمة فنية جيدة لدى المشاهدين .

شارك الراحل في العديد من المسلسلات منها ، الدالي 3 مع الراحل نور الشريف ، امام الدعاة وقضية رأي عام مع النجمة يسرا ، الجماعة للكاتب الراحل وحيد حامد ، رمضان مبروك أبو العلمين مع النجم محمد هنيدي وسلسال الدم وغيرها .

كما شارك في أفلام من الكوليسترول مع النجم أشرف عبد الباقي وتيتة رهيبة مع النجم محمد هنيدي والحفلة مع النجم أحمد عز وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة .

دعاء حلمي : الشربيني كان مجتهدا وموهوبا

أعربت الناقدة دعاء حلمي أن الراحل هشام الشربيني كان مجتهدا وموهوبا لكن كان ينقصة القبول نوعا ما أمام الكاميرا فذلك هبة من الله برغم اجتهاده الشخصي .

وأشارت إلى أنه لم يستطع إيجاد الدور الحقيقي وفرصته الجيدة الذي كان يتمنى توافرها ، وحقيقة هناك الكثير من الفنانين مثل هشام الشربيني الذين يسيرون في نفس الطريق لسنوات طويلة برغم عدم تحقيقه للنجاح والطموح والشغف في هذا المجال الفني، وعدم تعليق الفشل في أوقات كثيرة ماديا ومعنويا على الآخرين مثلما نسمع من الكثيرين منهم ، أين دور النقابة ولا يوجد أحد يشغلنا لأن ذلك في النهاية نصيب ورزق من الله .

ونوهت قائلة إلى أنه يجب أن يفكر كثير من الفنانين في مشوارهم الفني بصورة جيدة ومنطقية ، بحيث لايأخذ من صحتهم أو يتملكهم الإحباط بسبب الاصرار على تحقيق حلما ليس في مكانه وقد يكون في مجال آخر ، لكن الراحل كان على المستوى الإنساني طيبا وراقيا .

وأكدت حلمي أن فكرة التحقق في مجال معين والوصول للشغف في مجال معين هامة للغاية ، أو أن يتحمل الفنان الظروف الصعبة حتى يصل لحلمه ونجاحه مثلما تحمل نجوم كثيرين عمرو سعد وأحمد زكي وغيرهم ، ولم يعلنوا أنهم كانوا مضطهدين في فترة معينة ، الأهم الأ يصل الاحباط لهؤلاء الفنانين الذين يعانون مثل هشام الشربيني من قلة العمل وعدم تحقيق أحلامهم في مجال الفن والتمثيل .

محمود قاسم : كان موهوبا وفنانا جيدا وخسرناه حقيقة

وقال الناقد الفني محمود قاسم أن الراحل هشام الشربيني من جيل قديم وأعماله الفنية كانت أغلبها في الدراما التليفزيونية مقارنة بالسينما .

وأضاف أن الحظ لم يسعفه مثل أبناء جيله الفني ، للحصول على أدوار فنية كبيرة ، حيث أن مثل هشام الشربيني كثير من الفنانين في السوق الذين لايجدون فرصا كبيرا في المجال الفني .

وتابع قائلا أنه كان موهوبا وفنانا جيدا وخسرناه حقيقة ، مثل غيره من الفنانين الذين يرحلون عن حياتنا ولايتم اعطائهم الفرص الكافية في حياتهم الفنية والانسانية .