الفنان مسلم يُحيي حفلًا موسيقيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية غدًا

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلًا موسيقيًا للفنان الشاب مسلم غدا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بالمسرح المكشوف في بلازا مكتبة الإسكندرية، ضمن ختام برنامج أغسطس الصيفي.

الجدير بالذكر أن مسلم مطرب شاب وطالب بكلية الهندسة، بدأ حياته الفنية منذ سن 14 عاما بعزف العود، وبعدها تطورت موهبته في الغناء وعزف عدة آلات مثل البيانو والجيتار، وحرص على أن يتعلم تعليم ذاتي للحصول على كل متطلبات الفنان الشامل مثل: الكتابة والتلحين بجانب الغناء.

وقام مسلم بإصدار عدة أغان إلا أنه حقق الشهرة والانتشار بأغنية “اتنسيت” التي حققت خلال 9 أشهر 320 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.