الفنان محمود عبد الغفار يجري عملية جراحية في القلب الاثنين

يجري الفنان محمود عبد الغفار الاثنين ، عملية قلب مفتوح.

وقال عبد الغفار عبر حسابه الشخصي في فيسبوك: ” اللهم استودعتك نفسي وصحتي فاشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملنى ما لاطاقة لي به أرجو من كل من يعرفني أو لا يعرفني الدعاء لي بالشفاء وإن يقدر الله لي الخير”.

وأضاف عبد الغفار: “يتم تجهيزي للدخول لغرفة العمليات صباح الغد (اليوم) لعمل جراحة قلب مفتوح لتغيير صمامات أوصيكم فضلاً وليس أمرًا بالدعاء فالدعاء يغير الأقدار ربنا يبارك في صحتكم وأبدانكم أنتم ومن تحبون”.

يذكر أن محمود عبد الغفار شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم “رشة جريئة” الذي قدمه مع الفنان أشرف عبد الباقي، وفيلم “بلية ودماغة العالية” مع الفنان محمد هنيدي والراحل سعيد صالح، وفيلم “يا أنا يا خالتي”، الذي قدم بطولته الفنان محمد هنيدي والفنان الراحل حسن حسني والفنانة دنيا سمير غانم.