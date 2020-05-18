الفنان محمد علاء: مسلسل «البرنس» حقق نجاحًا مدويًا.. و«جمع سالم» ظلم في رمضان

قال الفنان محمد علاء في تصريحات لـ«المال» إنه استعان في تصويرمشهد “خناقة رضوان البرنس وياسر” وهي شخصيته في العمل بدوبلير وعصام الوريث مصمم المعارك للمسلسل، حتى يظهر بصورة جيدة للجمهور.

ولفت إلى أن شخصيته ” ياسر” التي قدمها في مسلسل البرنس في شهر رمضان الحالي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور والعمل ككل نجاحه كان مدويا في مصر والوطن العربي.

وأضاف انه انتهى امس من تصوير اخر مشاهده في مسلسل جمع سالم، الذي يشارك في بطولته ايضًا في موسم رمضان الحالي.

لافتًا إلى أنه جمع سالم ظلم بسبب عدم وجود دعاية كافية له مقارنة بمسلسلات أخرى شاركت في السباق الرمضاني 2020.

وأشار علاء أيضا إلى أنه سيقوم بتصوير باقي مشاهده في مسلسل “الا انا” بعد انقضاء الشهر الكريم، مؤكدا أن دوره فيه لا يشبه أبدا شخصية “ياسر ” التي قدمها في مسلسل البرنس، ويشارك في بطولته مع الفنانة امينة خليل والعمل اخراج مريم احمدي.