الفنان محمد أنور ساخرًا من إيرادات أفلام عيد الأضحى: «البعبع» حقق 2 مليار دولار

قام الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، بالسخرية من قيام صناع بعض الأفلام السينمائية المطروحة للجمهور بموسم عيد الأضحى المبارك بالمبالغة في إعلان إيرادات أفلامهم في أول وثاني أيام العيد أنها تخطت 44 مليون جنيه، وأكثر عبر منصات السوشيال ميديا.

فقام محمد أنور بنشر صورة من كواليس فيلم “البعبع” الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى مع النجم أمير كرارة، معلقًا: “الحمدلله رب العالمين، إيرادات فيلم “البعبع)” في مصر والوطن العربي في 24 ساعة، 2 مليار دولار”، وأرفق وجوه تبكي من الضحك.

ويشارك أنور في الموسم بفيلمين، الأول مستر إكس مع النجم أحمد فهمي إنتاج أحمد السكبي وإخراج أحمد عبد الوهاب، والثاني فيلم “البعبع” مع النجم أمير كرارة، وإخراج حسين منباوي.