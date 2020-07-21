عماد محرم يحل لغز «العفاريت».. ومطالبات بكشف نهاية «تزوير في أوراق رسمية»

بعد إعلان عمر محرم عن أن بلية هي ابنة مديحة كامل فى فيلم "العفاريت" ظهرت مطالبات جديدة بالإعلان عن ابن ميرفت أمين فى فيلم "تزوير فى أوراق رسمية"

بعد أكثر من 30 عامًا كشف عماد محرم ــ ممثل دور شمندي ــ نهاية فيلم « العفاريت » الذي عرض عام 1990 ، وقام ببطولته عمرو دياب ، ومديحة كامل، وهو الفيلم الذي نال جدلًا كبيرًا يدور حول الطفلتين بلية ولوزة، وأيا منهما ابنة مديحة كامل فى الفيلم؛ فخطفت ابنتها وهي رضيعة وبعد الوصول لخاطفيها ماتت الكتعة ــ السيدة التي كانت تستغل الطفلين فى التسول، وقامت بتربيتهما ــ قبل الإعلان عن هذا السر.

عماد محرم

عماد محرم يعلن عن السر في فيديو على تيك توك

نشرت ابنة عماد محرم فيديو على التيك توك انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وكانت تطالب والدها فى الفيديو ــ هو الذي اختطف ابنة مديحة كامل فى الفيلم ــ بحسم الجدل الذي استمر طوال هذه السنوات فى كل مرة يعرض فيها الفيلم.

الأطفال في فيلم العفاريت ومعهم مخرج الفيلم حسام الدين مصطفي

وأعلن عماد محرم أن بلية هي ابنة مديحة كامل، وليست لوزة، وهو ما أثار حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية ، حيث إن الكثيرين أعلنوا أنهم كانوا يحسبون أن لوزة هي حل اللغز.

وقال عماد محرم في الفيديو مع ابنته صوفي : «أنا مقدرش أقول لأن لو قولت أحرق الفيلم، لكن طالما الفيلم من مدة، عمومًا بنت مديحة كامل، بلية».

حكاية فيلم «العفاريت»

فيلم « العفاريت» عرض عام 1990، بطولة مديحة كامل، وعمرو دياب ، وهديل، وسماح عاطف، ونعيمة الصغير، وعماد محرم، وحسين الشريف، وحمدي الوزير، ومن تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى، وتدور أحداثه حول اختطاف ابنة كريمة المذيعة الشهيرة وهي طفلة، من قبل شمندي شريك الكاتعة التي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد أن تكبر وأصبحت تعرف ببلية ، وتخبره عن أنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع كريمة لإنقاذ الطفلة من العصابة، وتكتشف أن ابنتها من ضمن هؤلاء الأطفال.

مطالبات للإعلان عن لغز فيلم «تزوير في أوراق رسمية»

بعد ما أعلن عماد محرم عن سر لغز بلية ولوزة، ظهرت مطالبات جديدة من خلال السوشيال ميديا لإعلان عن لغز فيلم «تزوير فى أوراق رسمية» الذي كانت تدور أحداثه حول معاناة دولت (ميرفت أمين) في حياتها مع زوجها كامل (محمود عبد العزيز) من عدم القدرة على الإنجاب.

ويتزوج كامل من امرأة أخرى (مشيرة إسماعيل) دون علم دولت.

هشام سليم ولا إيمان البحر درويش ايهما نجل ميرفت أمين

وتحمل الزوجتان في نفس التوقيت، ولكن الزوجة الثانية تموت بعد ولادتها مباشرة، فيسجل كامل المولودين باسم زوجته الأولى على أنهما توأم دون علمها، وحتى لا تعلم أيهما ابنها الحقيقى فلا تفرق بينهما في المعاملة.

تظل دولت تحاول أن تعرف أيهما ابنها ولا يمكنها، ويكبر الأخوان الاول هو أحمد (هشام سليم) يتخرج طياراً ومحمود (إيمان البحر درويش) يتخرج مهندساً ليعمل بشركة والده.

وفي يوم من الأيام يتعرض أحمد لحادث وهو يقود السيارة بسرعة تؤدى إلى وفاته، وفي هذه اللحظة يسألها كامل إن كانت تود أن تعرف أيهما ابنها الحقيقى فترفض معرفة الحقيقة فى هذه اللحظة.

مطالبة بكشف لغز فيلم تزوير في اوراق رسمية

يعتبر «تزوير فى أوراق رسمية» هو الآخر من الأفلام المصرية صاحبة النهاية المفتوحة، كما هو الحال في فيلم «العفاريت».. فهل سيخرج على المتابعين أحد أبطال الفيلم للإعلان عن الحقيقة التى حيرتهم لسنوات أم لا؟