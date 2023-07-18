الفنان صلاح عبد الله: مدينة العلمين فخر لمصر

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته باقامة مهرجان العلمين في دورته الأولى ، لافتا الى أنه حدث تطوير كبير في بلادنا السنين الماضية .

أشار في حديثه لبرنامج ” الحياة اليوم” عبر شاشة الحياة اليوم ، أن أن مدينة العلمين فخر لمصر وأول سنة ننظم مهرجان العلمين الجديدة، وأتمنى أن يكون هذا المهرجان سنويا، وسيكون جاذبا كبيرا للسياحة، والسياحة في مصر الآن بخير وكل مدى هناك إقبال للسياحة ونريد زيادة أكبر للسياحة.

أضاف إنه سعيد للغاية بمدينة العلمين الجديدة، مضيفا: “هناك تغيير كبير حدث لمصر للأفضل خلال السنوات الراهنة”.