الفنان سيد رجب يفتتح الدورة العاشرة لمهرجان «دي كاف» اليوم الأحد

يفتتح مساء اليوم الأحد، الفنان سيد رجب مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة “دي كاف” وهي الدورة العاشرة له التي تقام في مسرح روابط بوسط البلد بالقاهرة.

وتستمر فعاليات الدورة ابتداء من اليوم حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث كانت إدارة مهرجان DCAF كشفت عن البوستر الرسمي للدورة المقبلة، التي تشهد مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة كالموسيقى والرقص المعاصر والمسرح والميديا الحديثة إلى جانب ورش العمل والمحاضرات الفنية يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف دول العالم لمدة 3 أساب.

ومن ضمن فعاليات مهرجان “دي – كاف” إقامة الملتقى العربي للفنون الذي قالت عنه إدارة المهرجان إنه يأتي مرة أخرى في نسخته الجديدة ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة “دي-كاف” في عام 2022، ويظل الملتقى هادفاً لتسليط الضوء على الفنانين والمبدعين العرب في قلب القاهرة.

ومن المقرر أن يعرض في حفل افتتاح مهرجان “دي – كاف” فيلم بعنوان “طبخة”، وهو تفاعلي فريد من نوعه، من غير بروفات أو إخراج أو تحضيرات مسبقة.