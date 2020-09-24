الفنان تامر فرج يزور مستشفى الثدي بالتجمع لدعم مرضى السرطان (صور)

زار الفنان تامر فرج مستشفى الثدي بالتجمع الأول التابع للمعهد القومى للأورام 777، وأجرى جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى، وذلك فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمحاربات سرطان الثدي

وأشاد فرج بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الإنسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.

وأضاف الفنان أن المستشفى نموذج إيجابى للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه وأنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة، وأنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير.

ودعى فرج كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777 الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الأعمار فى جميع المحافظات.