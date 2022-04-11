الفنان القدير توفيق عبدالحميد يقرر اعتزال الفن نهائيا

أعلن الفنان القدير توفيق عبدالحميد ، اعتزاله الفن نهائيا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “يوتيرن” خلال أيام معدودة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عبدالحميد – عبر صفحته بفيسبوك: “أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وبعدها اعتزل التمثيل نهائيا”.

يذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد يشارك في مسلسل يوتيرن بعد غياب لفترة تزيد على 12 عاما، وبمجرد الإعلان عن عودته لاقى ترحيبا كبيرا لارتباط الجمهور به على مدار سنوات لأنه يمتلك تاريخا طويلا في عالم الفن.

ويشارك في بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.