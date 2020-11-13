ثقافة وفنون

الفنان إسلام إبراهيم: دوري في مسلسل نجيب زركش «بيئة».. والعمل أشبه بـ ألف ليلة وليلة

سيعرض رمضان المقبل
أحمد حمدي 10:37 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 10:37 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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كشف الفنان إسلام إبراهيم أنه يتعاون لأول مرة مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي سيعرض رمضان القادم 2021.

مضيفًا أن الثلاثي يحيى الفخراني والمؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني قدموا أعمالا درامية رائعة لنا، مثل ونوس والخواجة عبد القادر سابقا، لكن هذه المرة قرروا تقديم مسلسل اجتماعي لايت، ومن وجهة نظري تشبه حواديت ألف ليلة وليلة، لكن مقدمة بشكل عصري.

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وأوضح لـ”المال” أن الورق مكتوب بعناية شديدة، وشادي الفخراني يعمل بشكل دقيق وسيكون عملًا دراميًا عالي الجودة، وتابع إنه يجسد فيه شخصية سعيد في دور “بيئة”، وهو أحد أبناء يحيى الفخراني بالمسلسل، لافتا إلى أنه من بيئة شعبية نوعا ما، وسيحمل العديد من المواقف المختلفة بينه.

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بقلم أحمد حمدي

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