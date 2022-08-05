الفنان أحمد الروبي ينتهي من أغنيته الجديدة «سهرني شوية»

كشف المطرب الشاب أحمد الروبي أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “سهرني شوية ” لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة للجمهور .

وأشار الروبي إلى أن الأغنية الجديدة تتناسب مع موسم الصيف، حيث تتميز بطابع إيقاعي مختلف من حيث موسيقاها المقدمة فيها.

ولفت أيضًا إلى أنه تعاون في أغنيته الجديدة مع الموزع الموسيقي معتز ماضي، وقام بكتابة وتلحين الأغنية بنفسه، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور .

وأكد أنه قرر تأجيل طرح أغنيته “يا لهوي” الذي انتهى منها مؤخرًا، حتى يطمئن على ردود أفعال الجمهور على أغنيته سهرني شوية .