الفنانون يحتفون بمسلسل طايع على تويتر

أحمد صبرى:

احتفى رواد التواصل الاجتماعي والفنانون بمسلسل #طايع، بعد عرض الحلقة 18أمس والتى كانت فيها الحبكة الدرامية فى قمتها بعد تحول الأحداث ومقتل بطلين.

وحاز هاشتاج المسلسل منذ فجر اليوم المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، وذلك للمرة الخامسة حيث شارك فى الهاشتاج كل من عمرو يوسف بطل المسلسل وصبا مبارك وكنده علوش.

وشارك الفنان صلاح عبدالله حيث غرد: رغم إن شهادتي مجروحة ورغم إني عمري ما لعبت دور الناقد وشايف إن دا غلط أصلاً لكن كمتفرج عادي أري #طايع يستحق فعلا، لأنه متميز من كل الجوانب بداية من الكلمة حتى الصورة النهائية التى نراها أتابعه بحب وشغف فلكل فريق العمل كل الشكر.

وقال المخرح خالد دياب موجها حديثه لكنده علوش: ‏‎مبسوطين جدا جدا.. ومبروك لعمرو يوسف نجاحه وأداءه المبهر وبنحبكو انتو الاتنين علي المستوي الفني و الإنساني.

وغرد محمد دياب أحد المؤلفين المشاركين:

طايع لما تبقي من اللي مألفين المسلسل وتتأثر وتعيط وتتفاجأ يبقي الناس اللي نفذت خيالك تفوقت علي نفسها.. شكراً يا عمرو سلامه وكل الكرو و للممثلين العباقرة.. هتوحشني يا (فواز) العبقري أحمد داش. مسلسل #طايع ابتدي انهارده.

Sent from Yahoo Mail on Android