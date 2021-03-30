ثقافة وفنون

الفنانة غفران تنضم لأبطال «في عز الضهر».. وتواصل تصوير «الاختيار 2»

البدء فى تصوير مشاهدها مطلع أبريل المقبل
أحمد حمدي 4:23 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 4:23 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أعلنت الفنانة غفران محمد، انضمامها رسميًا لأبطال فيلم “في عز الضهر” للفنان العالمي مينا مسعود، والمقرر البدء فى تصوير مشاهدها مطلع أبريل المقبل.

وأعربت غفران عن سعادتها بالمشاركة فى تجربة جديدة لأول مرة في تاريخ السينما المصرية أمام الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، قائلة إن وجود مينا مسعود، سيجعل الفيلم محط أنظار الجمهور عالميًا”.

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وعن تفاصيل شخصيتها، قالت إنها ستظهر فى هذا العمل بشكل مختلف عن الأدوار التى قدمتها من قبل، لذلك تعتبر “في عز الضهر” خطوة مهمة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن المؤلف كريم سرور، يقدم في هذا العمل ورقا مهما ومُختلفا.

“في عز الضهر” بطولة مينا مسعود، شيرين رضا، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سيجنال فيلمز.

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على صعيد أخر، تواصل غفران محمد تصوير مشاهدها فى مسلسل “الاختيار 2″، والمقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكى، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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بقلم أحمد حمدي

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