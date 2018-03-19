الفنار للمقاولات توقع عقد مشروع بالعلمين بقيمة مليون جنيه

رجب عزالدين: أعلنت شركة الفنار للمقاولات والإنشاءات عن تعاقدها مع شركة إتش إيه للإنشاءات "أبناء حسن محمد علام" على أعمال بمشروع المنصورة بمدينة العلمين بقيمة إجمالية مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن تلك الأعمال تشمل أعمال…

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الفنار للمقاولات والإنشاءات عن تعاقدها مع شركة إتش إيه للإنشاءات “أبناء حسن محمد علام” على أعمال بمشروع المنصورة بمدينة العلمين بقيمة إجمالية مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن تلك الأعمال تشمل أعمال توريد وتنفيذ مباني طوب بمشروع المنصورة MZ بالعلمين بقيمة وقد تم التوقيع أمس الأحد.

وسبق للشركة التعاقد مع أبناء حسن علام فى أغسطس 2017 على أعمال مشروع بقيمة 2 مليون جنيه بمدينة العلمين.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 23% إلى 697.3 مليون جنيه فى 2017 مقارنة بنحو 903.4 مليون جنيه فى 2016.