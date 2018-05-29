الفنار للمقاولات تتعاقد على أعمال توريد بقيمة 28.5 مليون جنيه

رجب عزالدين:أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية عن تعاقدها مع اتحاد شركتى مجموعة اتحاد المقاولين وشركة إتش ايه للإنشاءات علي عقد أعمال توريد بقيمة 28.5 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن العقد يختص بأعمال توريد وتنفيذ كل ما يلزم لإنشاء كرفانات سكن للعمال (الكامبات) بمدين

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية عن تعاقدها مع اتحاد شركتى مجموعة اتحاد المقاولين وشركة إتش ايه للإنشاءات علي عقد أعمال توريد بقيمة 28.5 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن العقد يختص بأعمال توريد وتنفيذ كل ما يلزم لإنشاء كرفانات سكن للعمال (الكامبات) بمدينة العلمين الجديدة.

وأعلنت الفنار للمقاولات فى 19 مارس الماضى عن تعاقدها مع شركة إتش إيه للإنشاءات “أبناء حسن محمد علام” على أعمال بمشروع المنصورة بمدينة العلمين بقيمة إجمالية مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة إن تلك الأعمال تشمل أعمال توريد وتنفيذ مباني طوب بمشروع المنصورة MZ بالعلمين .

وسبق للشركة التعاقد مع أبناء حسن علام فى أغسطس 2017 على أعمال مشروع بقيمة 2 مليون جنيه بمدينة العلمين.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 23% إلى 697.3 مليون جنيه فى 2017 مقارنة بنحو 903.4 مليون جنيه فى 2016.