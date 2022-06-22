«الفنار» تتعاون مع «العربية للتصنيع» لإنشاء مصنع لإنتاج توربينات الرياح بقيمة 1.3 مليار ريال

كشف عامر بن عبدالله العجمى، النائب التنفيذى لرئيس مجلس إدارة مجموعة «الفنار» السعودية، انها تُخطط لإنشاء مصنع جديد فى السوق المصرية لإنتاج توربينات توليد طاقة رياح، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 مليار ريال (نحو 346 مليون دولار).

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أمس –الثلاثاء- على هامش حفل توقيع الاتفاقيات للقطاع الخاص فى مصر والسعودية، أن المجموعة تدرس مع الهيئة العربية للتصنيع التفاصيل الخاصة بحصص الشركاء فى المصنع الجديد، وطرق تمويل التكلفة، إلى جانب تحديد الأرض التى سيقام عليها.

وأوضح «العجمي»، أن المجموعة تسعى لتوطين صناعة توربينات توليد طاقة الرياح فى مصر، عقب استحواذها على إحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الشراكة مع الهيئة ستمتد إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ولفت «العجمي» إلى أنه تم توقيع اتفاق ثانٍ مع شركة «بنية – فايبر مصر» بهدف تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية، إلى جانب التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخاصة بـالاتفاقيتين -مع «الهيئة» و«بنية»- يبلغ 2 مليار ريال سعودى، ما يعادل 533 مليون دولار.

من جانبه، كشف محمود عبد الفتاح، المدير الإقليمى لمجموعة الفنار العالمية، عن رصد استثمارات بنحو 2 – 3 مليار دولار، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوطين بعض الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وعلى رأسها إنتاج توربينات الرياح و«المحللات الكهربائية» التى تعد عنصرًا أساسيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«المال»، أن المجموعة تأمل فى المشاركة بالبرنامج المصرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمطور للبنية التحتية ومصنع بشكل متكامل، لافتًا إلى أن آليات تمويل المشروعات سيكون جزء منها ذاتيًا، وآخر بالتعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن مؤسسة «الفنار» تأسست عام 1976، وحققت حجم أعمال بقيمة 20 مليار ريال (نحو 5.3 مليار دولار) العام الماضى، وتمتلك أكثر من 20 مصنعًا، ولديها منطقة صناعية متكاملة فى مدينة الرياض، إضافة إلى عدد آخر فى ألمانيا وتركيا والإمارات.