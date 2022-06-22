«الفنار» تؤسس شركة مع «بنية» بقيمة 200 مليون دولار

كشف المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، أن المجموعة تعتزم طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية بجانب إحدى البورصات الخليجية خلال عامين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش حفل توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين القطاع الخاص فى مصر والسعودية أمس –الثلاثاء-، أن «بنية» تلقت عروضا من تحالفات بنوك استثمار بغرض إدارة الطرح المحتمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار آحدها محليا والآخر دوليا.

أحمد مكى: نعتزم إجراء طرح مزدوج فى البورصة المصرية وسوق خليجية خلال عامين

وأوضح أن طرح «بنية» فى البورصة المصرية وإحدى البورصات الخليجية سيتم تنفيذه عبر زيادة رأسمال الشركة، لافتًا إلى أن ظروف السوق واختيار التوقيت الأمثل سيكونان معيارين مهمين لاتخاذ قرار الطرح وتنفيذه.

وأشار مكى إلى أن تفاصيل الاتفاق بين «بنية» ومجموعة «الفنار السعودية» تشمل تأسيس شركة جديدة بحجم استثمارات يصل إلى 200 مليون دولار، متوقعا نمو تلك الاستثمارات إلى مليار دولار خلال السنوات القادمة.

ووقعت مجموعة «بنية» لتصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة فى مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمى فى مصر والشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع شركة «الفنار» السعودية، العاملة بالصناعات الكهربائية والإنشائية فى الشرق الأوسط وآسيا، وذلك بهدف دعم التوسعات المستهدفة للشركتين فى السوقين السعودية والمصرية وتقديم أحدث الحلول المتطورة لدعم التحول الرقمى والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وكشف مكى أن الاتفاق بين الطرفين يشمل 3 مجالات، هى مراكز البيانات الكبرى، والمدن الذكية، والأمن السيبرانى، لافتا إلى أن باكورة المشروعات المتفق عليها سيتم فى السعودية، على أن يتم إنشاء مقر للشركة الجديدة فى الرياض.

ولفت إلى أن مجموعة “بنية” حققت إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه بنهاية 2021، متوقعا تحقيق 5 مليارات فى نهاية 2022.

وأشار مكى إلى أن «بنية» نجحت فى تحقيق أرباح تشغيلية فى 2018 -أول عام من تأسيسها-، واستمرت حالة الربحية منذ التأسيس وحتى 2021، كاشفًا عن تسجيلها متوسط نمو 15 إلى %25 فى الوقت الحالى، عقب تسجيلها نموا بنحو %45 فى بداية عملها.

وأكد أن «بنية» تعتزم بدء تصدير الألياف الضوئية لدول أفريقيا بداية من 2023، مشيرًا إلى أنها تعمل على إنشاء أكبر مصنع للألياف الضوئية فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك بالشراكة مع الهيئة العربية للتنصيع وشركة كورنينج الأمريكية، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى الاستثمارية بنحو مليار جنيه، كاشفًا أن المرحلة الثانية ستنطلق منتصف عام 2023.

وقال مكى ان «بنية» تعتمد فى تمويل مشروع مصنع الألياف الضوئية بنسبة %60 من مواردها الذاتية، مقابل %40 من القروض البنكية.

يُذكر أن «بنية» وقعت اتفاقا مع «بنك مصر» فى يوليو الماضى، لاقتراض نحو 481 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ”بنية”، إلى أن المجموعة تدرس مع بعض الدول الأفريقية تصدير تكنولوجيا الأمن السيبرانى ومراكز البيانات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اهتمامها بـ«الأبراج التشاركية»، لافتًا إلى أن الدول المستهدفة تضم كلا من الكونغو الديمقراطية وزامبيا وغانا.