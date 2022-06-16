«الفنار السعودية» تعرض تأهيل وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة استثماراتها بمصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس جمال محمد وادي الرئيس التنفيذي لشركة الفنار السعودية للطاقة والمهندس محمود عبد الفتاح المدير الإقليمي لشركة الفنار العالمية للتطوير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المصري.

وأكد شاكر عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، إذ تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وزير الكهرباء خلال اللقاء

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وكيفية الاستفادة منهما في التصنيع والتصدير وأيضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

وأشاد جمال وادى بشركة الفنار السعودية بإنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها وبالتطوير والتحول التكنولوجي ، وبما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء فى مجالات الطاقة المختلفة.

استعرض المهندس محمود عبد الفتاح المدير الاقليمى لشركة الفنار العالمية للتطوير نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول واستعرض عرض تقديمي عن انتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء وتوطين صناعة توربينات الرياح.

واشار إلي التعاون القائم بين الجانبين وابرزها محطة الطاقة الشمسية في مجمع بنبان وتطلعة إلى زيادة التعاون بين الجانبين ، موضحا امكانية زيادة حجم التعاون مع القطاع فى اعادة تأهيل المحطات الحالية وتنمية مشروعات الطاقات المتجددة معرباً عن استعداده التام للبدء فى التعاون فى اسرع وقت ممكن

وأوضح شاكر أنه يجرى حالياً تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة نظراً لمستجدات فى مجال الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة وامكانيات مصر فى هذا المجال .

وتابع: الجهود التي تقوم بها مصر ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وفي نهاية اللقاء رحب الوزير بالتعاون مع الشركة السعودية معرباً عن استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين .