طاقة

«الفنار السعودية» تعرض الاستثمار في العدادات الذكية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

بعد تنفيذها محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات
عمر سالم 8:44 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 8:44 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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استقبل الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس صباح محمد المطلق نائب رئيس شركة الفنار السعودية والوفد المرافق له، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.

أكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية ، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية. 

الوزير ومسئولي الفنار

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكدا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.

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وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وكذلك إلى الهيدروجين الأخضر وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير وأيضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

استعرض المهندس صباح المطلق نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول وايضا داخل المملكة وقدم عرض تقديمي عن العدادات الذكية وعرض آخر عن توطين صناعة توربينات الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

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أشاد المهندس محمد صباح بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها، وأيضا أشاد بالتطويروالتحول التكنولوجي.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربا عن رغبته فى الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.

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وأكد التعاون المثمر بين الجانين وأبرزها محطة الصاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان وتطلعة زيادة التعاون بين الجانبين.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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