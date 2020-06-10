الفنادق مهددة بفقدان 20% من قيمة علاماتها التجارية بسبب «كورونا»

كشف تقرير صادر عن موقع «Brand Finance»، عن أغلى 50 علامة تجارية عالميا فى القطاع الفندقى لعام 2020، حيث احتفظت الولايات المتحدة بأول 5 مراكز بين العلامات التجارية الأكثر قيمة عالميا، للعام الثانى على التوالى.

«هيلتون» تحتفظ بالمركز الأول للعام الثانى على التوالى

وبحسب التقرير، احتفظت العلامة التجارية لفندق «هيلتون» بترتيبها فى المركز الأول كأكثر العلامات التجارية قيمة فى العالم بالقطاع الفندقى، محققة 10.8 مليار دولار فى عام 2020 بزيادة قدرت بنحو %35 عن العام الماضى والذى سجلت فيه 8 مليارات.

كمااحتفظ فندق «ماريوت» بترتيبها فى المركز الثانى للعام الثانى على التوالى، بنحو 6 مليار دولار، وبزيادة نسبيتها %20 عن العام السابق والذى سجلت فيها 5 مليارات.

وتقدمت العلامة التجارية “حياة” مركزا واحدا لتصل إلى المركز الثالث، بنحو 4.53 مليار دولار مقارنة بعام 2019 الذى سجلت فيه 3.7 مليارا، يليها «هوليداى إن» التى تراجعت مركزا واحدا لصالح «حياة» هذا العام على الرغم من زيادة قيمة علامتها التجارية إلى 4.49 مليارا فى 2020 مقارنة بـ3.94 مليار دولارفى 2019.

وجاءت “هامبتون إن” فى المرتبة الخامسة للعام الثانى على التوالى بنحو 3.87 مليار دولار مقارنة بـ3.18 مليارا فى العام السابق.

كمااحتلت العلامة الصينية “ Shangri-La” المركز السادس محققة 2.47 مليار دولار هذا العام بتراجع طفيف عن العام السابق الذى سجلت فيه 2.5 مليارا، يليها “دبل ترى” فى المركز السابع بقيمة 2.4 مليار دولار فى 2020 مقارنة بـ 2.1 مليارا فى 2019.

أيضا صعدت “مركيور” إلى المركز الثامن بنحو 2.33 مليار دولار أمريكى مقارنة بـ 1.49 مليارا فى 2019، مما جعلها العلامة التجارية الأسرع نمواً فى التصنيف، بعدما سجلت معدل نمو مرتفع قدر بنسبة %57 فى 2020.

كما تراجعت “Courtyard” إلى المركز التاسع مسجلة 1.77 مليار دولار هذا العام بعدما حققت 1.86 مليارا فى 2019، بينما صعدت العلامة التجارية “إنتر كونتنينتال” إلى المركز العاشر مسجلة 1.75 مليار دولار فى عام 2020 مقارنة بـ 1.39 مليارا فى 2019.

وفى قطاع الترفيه، حصدت Airbnb لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة للترفيه والسياحة عالميا، بنحو 10.5 مليار دولار أمريكى.

ورغم القفزات التى شهدتها عدة علامات تجارية مذكورة بالتقرير فى قيمتها التجارية هذا العام، إلا أن القطاع الفندقى تأثربشدة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث إن العلامات التجارية لبعض الفنادق معرضة لفقدان%20 من قيمتها التراكمية، بما يعادل 14 مليار دولار أمريكى، بنهاية عام 2020، ويليها قطاع الترفيه والسياحة تباعا.

يشار إلى أن موقع “Brand Directory” يتبع شركة Brand Finance المتخصصة فى تقييم قوة وقيمة أكثر من 5 الآف علامة تجارية عالميا كل عام، ويحمل جميع التصنيفات والتقارير المتخصصة منذ عام 2007، ليغطى أكثر من 40 قطاعا وصناعة فى 46 دولة.