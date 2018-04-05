الفنادق على موعد مع الرواج فى أعياد الربيع

■ العرب ينعشون القاهرة.. والإسكندرية والسخنة ترفعان شعار كامل العدد ■ شلبى: مرسى علم تدخل السباق بحجوزات تتخطى %70.. والإنجليز والألمان الأكثر إقبالاً ■ غرفة الشركات بالصعيد: الأقصر وأسوان لم يحالفهما الحظ هذا الموسم لارتفاع حرارة الطقس ■ «مصر للطيران» تطلق 126 رحلة منتظمة وإضافية إلى

■ العرب ينعشون القاهرة.. والإسكندرية والسخنة ترفعان شعار كامل العدد

■ شلبى: مرسى علم تدخل السباق بحجوزات تتخطى %70.. والإنجليز والألمان الأكثر إقبالاً

■ غرفة الشركات بالصعيد: الأقصر وأسوان لم يحالفهما الحظ هذا الموسم لارتفاع حرارة الطقس

■ «مصر للطيران» تطلق 126 رحلة منتظمة وإضافية إلى 4 مدن داخلية

دعاء محمود

تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية، لاستقبال حالة من الرواج مع حلول موسم أعياد الربيع وشم النسيم، الأسبوع المقبل، وأكد مسئولو القطاع السياحى، أن العروض الكبرى التى أطلقتها الفنادق، وتنظيم الحفلات الفنية سببان رئيسيان لارتفاع نسب الإشغالات فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى زيادة التدفق السياحى للمقصد المصرى.

وكانت مصر قد استقبلت 730 ألف سائح خلال فبراير الماضى، بارتفاع %35 عن نظيره فى 2017، الذى شهد إقبال 539 ألفا.

وأشار المسئولون إلى أن الإنجليز والألمان والإيطاليين من أكثر الجنسيات إقبالاً، يليهم المصريون والعرب، بينما لم يحالف الحظ مدن السياحة الثقافية ( الأقصر وأسوان) لانخفاض الحركة السياحية الوافدة، بسبب ارتفاع حرارة الطقس، مع توقعات بعودة الحركة لمعدلاتها الطبيعة خلال أكتوبر المقبل.

و أكد محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وصاحب مجموعة فنادق، أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة، تصل إلى %70، متوقعا أن تتراوح بين-80 %90 مع فترة أعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف فلا لـ«المال»، أن أسعار الإقامة بفنادق الغردقة خلال الوقت الحالى فى حالة ثبات، وتتراوح الأسعار حسب مواقع الحجز الإلكترونى مع اختلاف درجة النجومية، خلال أعياد الربيع مابين 350 جنيها و18 ألفا فى الليلة.

وأشار إلى أن الألمان والإنجليز ودول أوروبا الشرقية أكثر السائحين إقبالاً على زيارة مدينة الغردقة، بينما تشهد حركة السياحة الداخلية تراجعا، موضحا أن هناك اختفاء للسائح العربى، لتواجده فى مدينة شرم الشيخ خلال هذه الفترة.

وقال مصدر مسئول بغرفة فنادق جنوب سيناء، إن نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات بمدينة شرم الشيخ، ستصل إلى %70 خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، نظرا للإقبال المتزايد من السائحين الأجانب والعرب، بالإضافة إلى المصريين على قضاء إجازات الأعياد فى المناطق السياحية.

وأضاف المصدر أن المقصد المصرى يعتمد على الحجز فى «last minute» وبالتالى من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال بشكل أكبر مع اقتراب شم النسيم، مشيرا إلى أن الألمان والأوكران والبولنديين والعرب أكثر الجنسيات إقبالاً.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعا فى أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ خلال أعياد الربيع، لتتراوح الليلة بين 250 و7 آلاف جنيه للمصريين، و30 إلى 90 دولارًا للأجانب.

ونوه المصدر بأن حفلات كبار النجوم سبب رئيسى فى زيادة حجم الإقبال، ومن المقرر إقامة العديد من الحفلات بشرم الشيخ، يحييها الفنانان عاصى الحلانى وحسين الديك.

وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن المدينة من المناطق التى تشهد إقبالاً سياحياً خلال أعياد الربيع ليصبح حجم الطلب عليها أكبر من شرم الشيخ، مرجعا ذلك إلى رغبة السائحين فى تنويع المناطق التى يتم زيارتها.

وأضاف أن نسب الإشغال بالفنادق حاليا تصل إلى %45، متوقعا أن تتخطى %70 مع قدوم أعياد الربيع، مشيراً إلى أن الإيطاليين والألمان والإنجليز الأكثر تواجدا فى المنطقة، يليهم المصريون والعرب.

ولفت إلى أن أسعار الإقامة فى الفنادق ثابتة، بهدف زيادة التدفق السياحى، مشيرا إلى أن الفنادق أطلقت عروضا ترويجية لجذب السائحين ويتم إقامة حفلات أسبوعية.

وعن منطقتى القاهرة والعين السخنة، قال إلهامى الزيات، رئيس شركة “إيمكو” للسياحة، إن مدينة العين السخنة، والساحل الشمالى، من أكثر المناطق السياحية التى تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا خلال فترات الأعياد والمواسم، متوقعا أن تصل نسب الإشغال لمدينة السخنة إلى %100.

وأضاف أن السبب فى هذا الإقبال يرجع إلى قرب العين السخنة من مدينة القاهرة، والتى تعتمد على المصريين فى إنعاش إشغالاتها، فضلا عن تفضيل الكثيرين عدم الذهاب إلى أماكن بعيدة، مثل شرم الشيخ أو الغردقة.

ولفت إلى نسب الاشغالات فى فنادق القاهرة، ستتخطى الـ%80، مشيراً إلى أن السائحين العرب أكثر المقبلين على التواجد بفنادق القاهرة.

وقال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن إشغالات فنادق عروس البحر المتوسط كاملة العدد، بنسب تصل إلى %100، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من السائح الفرنسى على زيارة الإسكندرية خلال هذه الفترة.

وأضاف أن أسعار الإقامة بفنادق الـ 5 نجوم نصل إلى 4 آلاف جنيه فى الليلة، بينما الـ 4 نجوم تصل الأسعار إلى 2500 جنيه لليلة.

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن مدن الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، لا حظ لهما فى موسم شم النسيم، نظراً لارتفاع درجة حرارة الطقس فى هذا التوقيت هناك، وتفضيل الكثيرين الذهاب للمناطق الشاطئية.

وأضاف أن نسب الإشغالات فى المدينتين لا تتعدى %15حاليا، مشيرا إلى أن الإشغالات فى أعياد الربيع لن تتخطى هذه النسبة، وتابع أنه مع بداية أكتوبر المقبل، ستعود الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعة لمدينتى الأقصر وأسوان.

وأكد أن الأسعار معقولة حاليا، نظرا للركود السياحى الذى تشهده المدينتان بسبب دخول الموسم الصيفى، وتتراوح أسعار فنادق الـ3 نجوم ما بين 5 إلى 10 دولار للفرد فى الليلة، والـ4 نجوم بين 15 و25 دولارا للفرد، و5 نجوم بين 30 و40 دولارا للفرد فى الليلة.

وأشار إلى أن أبرز الدول التى يأتى منها أعداد سياحية لمدن السياحة الثقافية حاليا، من الصين واليابان وألمانيا وبعض الجنسيات الأخرى.

واتفق معه فى الرأى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بمدن الصعيد، مؤكداً أن أعياد الربيع وشم النسيم، لا تؤثر بشكل إيجابى على مدن السياحة الآثرية، موضحا أن أغلب السائحين يفضلون الذهاب إلى المناطق الشاطئية، مثل العين السخنة وشرم الشيخ.

على صعيد آخر، أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) ستقومان بتسيير 126 رحلة جوية منتظمة وإضافية، لنقل 12650 راكبا لقضاء إجازة عيد شم النسيم، وأعياد الربيع فى مناطق الجذب السياحى داخل مصر، اعتبارًا من 6 – 9 أبريل الحالى.

وأضاف أن مصر للطيران ستشغل 38 رحلة جوية إلى شرم الشيخ، لنقل 4216 راكبًا و35 إلى الغردقة لنقل 3010 ركاب و27 إلى أسوان لنقل 2636 راكبًا، و26 إلى الأقصر لنقل 2788 راكبًا.