الفلكلور المصري علي الطريقة الصينية وأغاني الستينيات مع ويف جاز باند

أحمد حمدي: ليلة فنية فريدة جمعت بين الموسيقي الصينية و أشهر مؤلفات موسيقى الجاز العالمية والأغاني المصرية في مهرجان القلعة الدولي ال27 للموسيقي و الغناء الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وإشراف الدكتور مجدي بغدادي. أقيم ثلاث…

أحمد حمدي:

ليلة فنية فريدة جمعت بين الموسيقي الصينية و أشهر مؤلفات موسيقى الجاز العالمية والأغاني المصرية في مهرجان القلعة الدولي ال27 للموسيقي و الغناء الذي تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وإشراف الدكتور مجدي بغدادي.

أقيم ثلاث حفلات متتالية مساء الاثنين، بدأت في الثامنة مساء على مسرح المحكي ١ وبالتعاون مع سفارة الصين وحضور المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، قدم أوركسترا الصين للموسيقى التقليدية الذي يشارك لأول مرة بالمهرجان بعد حصوله على الصفة الدولية مجموعة متنوعة من القوالب الموسيقى الصينية المختلفة منها التقليدية و الكلاسيكية و المعاصرة التي تعكس مظاهر الحياة فى الصين وتتنوع موضوعاتها بين الحب والفرح والشجن والطبيعه الخلابه من بينها مقطوعات بعنوان القمر ، اللعب بالماء وعطر باهت من خلال العزف على الالات الموسيقية الصينية القديمة.

واختتم الحفل بموسيقي أغنية طلعت يا محلي نورها من الفلكلور المصري وسط تفاعل كبير مع الجمهور، بعدها قدم فريق ويف جاز باند حفل فني متنوع تضمن باقة من اشهر مؤلفات عظماء موسيقى الجاز واغانى الستينات والسبعينات بلغات اجنبيه مختلفه منها الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه شدا بها المطرب الهامي امين منها ربما، حلم، ازرق فى اخضر ، ياله من عالم غريب، اوراق الخريف واليوم الممطر .