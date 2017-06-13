الفلكلور الفلسطينى فى أمسية رمضانية بالأوبرا

ولاء البري تنظم أمسية رمضانية على المسرح الصغير، السبت المقبل، بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة فى التاسعة والنصف مساءً.وتبدأ الأمسية، بكلمة لسفير دولة فلسطين بالقاهرة، يليها فقرة للعزف على آلة البيانو للطفلة زينة قدورة الفائزة بالجائزة الأولى لمسابقة شوبان الدولية للبيانو، ثم تشدو المطربة

ولاء البري

تنظم أمسية رمضانية على المسرح الصغير، السبت المقبل، بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة فى التاسعة والنصف مساءً.

وتبدأ الأمسية، بكلمة لسفير دولة فلسطين بالقاهرة، يليها فقرة للعزف على آلة البيانو للطفلة زينة قدورة الفائزة بالجائزة الأولى لمسابقة شوبان الدولية للبيانو، ثم تشدو المطربة عبير صنصور بمختارات غنائية من التراث الفلسطينى وأعمال الموسيقى العربية، بعدها تقدم فرقة اوف التابعة لمركز عوشاق للفنون فى القدس مجموعة من االتابلوهات الشعبية التى تستلهم التراث الفلسطينى، وتتسم بروح العصر وتحافظ على الهوية والتاريخ كما تعبر عن عادات وتقاليد سكان بعض المناطق الفلسطينية فى رمضان منها طيارة، سلم لى، دلعنة، نزلت، تتنقل، فوارس.