الفلفل والقلقاس بـ16 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 10-11-2023

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة تفاوتًا، اليوم الجمعة 10-11-2023، وتأرجحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبصل 25 جنيهًا، والكوسة والخيار 10 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والفلفل والقلقاس 16 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية والبسلة 35 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان المخدد 6 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 20 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 12 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الكاكا 15 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيهًا.

وكشف التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيهًا.