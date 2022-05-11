انخفاض الفلفل .. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-5-2022

واصلت أسعار الخضروات انهيارها بسوق العبور اليوم الأربعاء 11-5-2022 وسجلت عداية الطماطم 130جنيها كمتوسط مقابل 150 جنيها أمس ، وسجل الباذنجان الابيض نصف جنيه ، والخيار 75 قرشا إلى 3 جنيهات ، و البطاطس من 3 جنيهات إلى 3.85 جنيه .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر الليمون يتراوح بين 18 إلى 20 جنيها بزيادة جنيهين ، البطاطس370 قرشا إلى 4 جنيهات ، والفلفل الرومى انخفض إلى 200 قرش بدلا من 250 قرشا والفلفل الألوان 8 جنيهات بدلا من 15 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الفلفل الحامى جنيه ونصف ،والفلفل الحامى البلدي تراوح من جنيهين إلى 3 جنيهات

الخيار 100 قرش إلى جنيهين ونص ، والكوسة 50 قرشا إلى 125قرشا، والباذنجان الرومى 100 قرش إلى 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن الباذنجان الرومي العروس تراوح من 100 قرشا إلى 200 قرشا ، والباذنجان الأبيض نصف جنيه إلى جنيهين ، والبصل الأحمر 125 قرشا إلى 200 قرشا .

ونوه التجار أن سعر البصل الفتيل تراوح من 125 قرشا إلى جنيهين، والبصل الذهبي 175 قرشا إلى 200 قرشا ،ورق العنب من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات .



وأوضح التجار أن سعر البامية تراوح من 17 جنيها إلي 18جنيها و الملوخية من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والفاصوليا من 4 جنيهات الي 6.5 جنيه ، والبسلة من 350 قرشا إلى 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

واستقرت أسعار الخضروات في سوق التجزئة وتراوحت أسعار الطماطم من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبطاطس 6.5 جنيه، والفاصوليا والبسلة من10 جنيهات إلى 12جنيها .

وسجل سعر الخيار من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات ،والبصل الأحمر 3 جنيهات ونصف والباذنجان العروس والباذنجان الابيض 3 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر عند 5 جنيهات ،والملوخية 10 جنيهات للكيلو ،والبامية 30 جنيها والفلفل 5 جنيهات .

وسجل سعر الكوسة 5جنيهات ،والقلقاس 7 جنيهات ،وحزمة الخضرة نصف جنيه .

أسعار الفاكهة

واستقرت أسعار الفاكهة ،وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها ،والكانتالوب 6 جنيهات الي 8 جنيهات ،والبرتقال 12جنيها، والخوخ 25 جنيها، والعنب المستورد 50جنيها ، والبطيخ 45 جنيها للواحدة .