الفلفل الرومي ينخفض.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3-11-2022

تماسكت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3- 11- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 11 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، والباذنجان الملوَّن والعروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والخيار 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 إلى 117 جنيهًا، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا 10 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 10 جنيهات، والقرنبيط 10 جنيهات للواحدة، والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات، والسبانخ 11 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضراوات

ولفت التجار إلى أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشًا، والفاصوليا 15 جنيهًا، والفلفل الألوان 22 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأصفر 5 جنيهات، الفلفل الأحمر/ الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 5 جنيهات، والفلفل الرومي 11 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والبطاطس 11 جنيهًا، والقلقاس 10 جنيهات، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهان ونصف، والليمون 11 إلى 14 جنيهًا، والبامية من 20 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 13 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان من 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي 10 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الأحمر 17 إلى 35 جنيهًا، والكاكا 12 جنيهًا، والكيوي 15 إلى 25 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ 25 جنيهًا، والكمثرى 12 إلى 15 جنيهًا، والرمان 5 إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 35 جنيهًا، ومانجو زبدية 17 جنيهًا، والمانجو العويس 25 جنيهًا، ومانجو الفونسو 20 جنيهًا، والمانجو النعومي 20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيهًا، والمانجو الكيت/ الكنت 20 جنيهًا، والعنب الكرمسون 12 جنيهًا، والكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيهًا، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة.

ونوه التجار بأن سعر التين الأبيض 12 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.