الفلفل الرومي يسجل 10 جنيهات.. واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمدارتفعت أسعار الفلفل الرومي لـ10جنيهات وذلك للأنواع الفاخرة بدلًا من 8 جنيهات مؤخرًا؛ بسبب زراعته في الصوب الزراعية مرتفعة التكاليف، بينما تبلغ أسعار الأصناف متوسطة الجودة نحو 5 جنيهات، وذلك في أسواق القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة.وسجل البصل الأصفر 4 جنيهات، والطماطم 5 جنيهات، وا

الصاوي أحمد





ارتفعت أسعار الفلفل الرومي لـ10جنيهات وذلك للأنواع الفاخرة بدلًا من 8 جنيهات مؤخرًا؛ بسبب زراعته في الصوب الزراعية مرتفعة التكاليف، بينما تبلغ أسعار الأصناف متوسطة الجودة نحو 5 جنيهات، وذلك في أسواق القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة.

وسجل البصل الأصفر 4 جنيهات، والطماطم 5 جنيهات، والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات حسب الجودة، والخيار البلدي 5 جنيهات، والجزر 6 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 5 و7 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والأسود والأبيض بـ5 جنيهات، والبطاطا بـ5 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والقلقاس بـ8جنيهات، والبروكلي بـ10 جنيهات، والثوم بين 15 و25 جنيهًا.

وتختلف أسعار الخضراوات بين الشوادر والأسواق الشعبية والمحالّ التجارية؛ لأن الأخيرة تسدد إيجارًا ورسومًا وعمالة، وكل ذلك يضاف على سعر الكيلو.

وسجل سعر رابطة البصل الأخضر والخس 2 جنيه للواحدة، والليمون بـ10 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الفراولة 8 جنيهات للكيلو، مقارنة بـ10جنيهات قبل أسابيع، والموز البلدي بـ8 جنيهات، و12 جنيهًا للأنواع الفاخرة، والبرتقال البلدي 2 جنيه، وأبو سرة من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، واليوسفي 2 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر التفاح الأمريكي 20 جنيهًا، والجوافة تتراوح بين 3 و5 جنيهات.