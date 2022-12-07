الفلفل الرومي يرتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7-12-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 7- 12- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 16 جنيها بدلا من 14 جنيها والجزر والبصل والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والبطاطس 12 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات، والباذنجان 6 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها للواحدة ،والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 11 جنيهات ،والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 16 جنيها،والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 15 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والثوم 13 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات ، والرمان 10 إلى 12جنيها ،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 10 جنيهات ، والعنب الكرمسون 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها ،والأفوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 20 جنيها، والكمثرى 17 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 25 إلى 35 جنيها،والعنب الكرمسون بـ20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الأقل.

وأكد التجار أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.