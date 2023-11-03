الفلفل الرومي بـ14 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-11-2023

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة تحركها اليوم الجمعة 3-11-2023 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، والبصل 26 جنيهًا، والكوسة والخيار 10 جنيهات، بدلًا من 12 جنيهًا، والفلفل الرومي والحامي 14 جنيهًا، والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا و200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والبروكلي 15 جنيهًا، والكرنب الأحمر والأبيض 15 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 16 جنيهًا، والبامية والبسلة 35 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان المخدد 10 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، و7 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر الشمام 15 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 35 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 12 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والموز 17 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر 80 جنيهًا، والتفاح الأخضر 90 جنيهًا، و180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ 50 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الكاكا 15 جنيهًا، والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر المانجو نعومي 35 جنيهًا، والفص 80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا، و45 جنيهًا، والبطيخ 80 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 17.5 جنيه، و25 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر البرتقال أبوسره 12 جنيهًا، والتين البرشومي 15و25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 50 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيهًا.