الفلسطيني أبو جودة: سأحيي حفلا غنائيا بعيد الربيع في مصر

أحمد حمديقال النجم الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة في تصريحات لـ"المال" إنه يستعد لإحياء حفل غنائي كبير بنادي مدينة نصر الساعات القادمة بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم والاحتفال مع الجمهور المصري بهذه المناسبة .وأضاف أنه بعد الحفل مباشرة سيعود لوطنه فلسطين وسيكون هذا الحفل الأخير له لفترة طويلة في

أحمد حمدي

قال النجم الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة في تصريحات لـ”المال” إنه يستعد لإحياء حفل غنائي كبير بنادي مدينة نصر الساعات القادمة بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم والاحتفال مع الجمهور المصري بهذه المناسبة .

وأضاف أنه بعد الحفل مباشرة سيعود لوطنه فلسطين وسيكون هذا الحفل الأخير له لفترة طويلة في مصر ، بسبب ظروف معينة يتعرض لها أحد الاشخاص في أسرته مما سيلزمه البقاء في وطنه فلسطين لفترة معينة .

وأكد أبو جودة أنه سيغني في الحفل الكبير الذي تشاركه فيه النجمة الشابة كارمن سليمان أغنيته الجديدة مية لون الذي سيطرح الكليب الخاص بها الفترة القادمة على جميع القنوات الفضائية .

