الفلسطينيون الغضبى قادمون

بعد مضى مائة عام على الوعد الاستعمارى الإمبراطورى بشأن إقامة قاعدة ثابتة، لأسبابهم، فى أراض فلسطينية عربية، إلا وتتدافع الأساليب الإجرائية نحو تسوية نهائية ملتبسة لهذا الصراع الممتد.. مما يطلق عليها «صفقة القرن»، ربما تيمناً احتكارياً لفرط ما حققته تحالفات «الصهيونية الدولية»، مع «الرأسمالية العالمية» من أهداف خلال القرن المنصرم، ابتداءً من الوعد المعتسف 1917 إلى زرع الدولة العبرية 1948.. إلى تبرئة المجمع المسكونى لليهود من دم المسيح 1963، وليس انتهاءً بغلق عصر الحروب إيذاناً بالدخول إلى تحديات السلام غير المتكافئ من منتصف السبعينيات إلى اليوم.

إلى ذلك، لم يعد أمام الفلسطينيين- ربما لمرة أخيرة دونها البقاء أو الانتحار- إلا الاعتماد على أنفسهم من بعد جولات متعاقبة من التخلى العربى.. ابتداءً من عشريات القرن العشرين (الوكلاء المحليين لبريطانيا العظمي).. إلى عشريات القرن 21 (الوكلاء المحليين للولايات المتحدة)، مروراً بأحلام «الخلافة» للملكيات العربية (العلوية والهاشمية) فى الأربعينيات، قبل أن يتناوب الإنقلابيون العرب بعدئذ القضية الفلسطينية من أجل الاستهلاك المحلى فى بلدانهم- حرباً أو سلماً- وإلى أن انحصر الفلسطينيون داخل «كانتونات» مبعثرة يوشكون إما على التهجير لأوطان بديلة.. أو إلى الذوبان العنصرى، مما لا يعفى قادتهم سواء فى الشتات أو الداخل من مسئولية ما وصلت إليه قضيتهم من تدهور مطرد خلال تلك الحقبة الطويلة، لولا جهود التصدى من أجل البقاء عبر عشرات الفدائيين ومن أطفال الحجارة جيل بعد آخر.. طوال النصف قرن الأخير- لا يزالوا- يقاومون مؤامرات التوسع الصهيونى الاستيطانى لأراضيهم- كمرحلة أولى- قبل أن تطال المؤامرة الاحتكارية العالمية- كهدف تال- «من النيل إلى الفرات»، وهو الشعار الذى يتصدر أروقة الكنيست الإسرائيلى بلا مواربة.

ولأن «الثوار لا يموتون».. يستلهم الفلسطينيون عبر الاحتفال بذكراهم.. ما يعينهم على تجديد جذور المقاومة، خاصة من جانب قوى اليسار الفلسطينى ومن أجيال الشباب الذين التقوا مؤخراً فى مناسبة كهذه ليوصوا «بـإعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية كحركة تحرر وطنى وقومى.. مع مراجعة نقدية لأداء النظام السياسى.. وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير.. وتعديل خارطتها السياسية، إلى صياغة استراتيجية لخلاص وطنى مبنية على مواجهة سياسة الاحتلال القائمة على الاستيطان والاحتلال»، ذلك فيما يتزامن مع مراجعات فلسطينيو الداخل.. تحذير المجموعة العربية فى الأمم المتحدة من مشاريع لنسف «حل الدولتين»، وإن تجنب البيان الأممى الصادر عنهما.. الهجوم على أميركا- إلا أنه حذر من استراتيجية إسرائيلية تتبناها كمشروع «استيطان».. وليس مشروع «سلام».. ذلك من خلال تنفيذها خطة ممنهجة غير قانونية فى بناء المستوطنات.. واختيار مواقعها بصورة تجعل من قيام دولة فلسطينية أمراً شبه مستحيل».

ومع إدراك أهمية التوصيات الصادرة عن القوى الوطنية الفلسطينية بالداخل.. كذا عن الجانب الدبلوماسى العربى، إلا أن على القادة العرب، والفلسطينيون بصفة خاصة، إدراك أن التسوية الحقيقية لا تدور على الورق فيما تفرض خططها العملية على الأراضى، وما بين الورق والأرض سوف يتحدد فى نهاية المطاف معالم ما توصف اليوم بـ«صفقة القرن»، التى لم يكن لها استكمال أركانها.. لو أن العرب- كل العرب- كانوا أبعد نظراً لرؤية أبعاد المشروع الصهيونى المتحالف مع الاحتكارات الرأسمالية العالمية.. لا تقتصر فحسب فى الاستيلاء على فلسطين إلا كونها هدفاً مباشراً يسبق ويمهد لفرض الهيمنة على العالم العربى بأسره، ما يجعل من دعم الفلسطينيين فرض عين وكفاية بوصفهم فى مقدمة من يتصدى للصورة التوراتية التى من المؤكد- بحسب تجارب تاريخية مماثلة للتجربة الصهيونية- أنها سوف تؤدى إلى خلق بذور نزاعات استراتيجية إضافية.. لن تمنح إسرائيل الأمن لمدة طويلة ولا أن تصبح دولة طبيعية من دول الشرق الأوسط.

شريف عطية