الفلبين تطلب إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة

رويترز طلبت الفلبين من شركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة بعد اكتشاف جثة عامل فلبيني في مجمد، في أحدث واقعة مما تصفه مانيلا بأنه نمط من إساءة المعاملة لمواطنيها هناك. وعرض الرئيس رودريجو دوتيرتي،…

رويترز





طلبت الفلبين من شركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة بعد اكتشاف جثة عامل فلبيني في مجمد، في أحدث واقعة مما تصفه مانيلا بأنه نمط من إساءة المعاملة لمواطنيها هناك.

وعرض الرئيس رودريجو دوتيرتي، خلال بث مباشر لخطاب تليفزيوني، صورًا للجثة التي عُثر عليها في مجمد في شقة مهجورة بالكويت، وناشد دول الخليج معاملة أبناء بلاده بكرامة.

وقال دوتيرتي: ”أناشدكم.. أوجه نداء لكل العرب.. الفلبيني ليس عبدًا لأحد في أي مكان وفي كل مكان“.

وأضاف: ”لا تعيدوا إلينا عاملا أسيئت معاملته ولا جثة مشوهة“.

وأكد الرئيس أن تعليق إيفاد العمالة للكويت، الذي أعلنه، الشهر الماضي، بعد سلسلة من وقائع أدت لوفاة عمال فلبينيين، سيستمر إلى أجل غير مسمى.

ووجه تحذيرًا باتخاذ ”إجراءات صارمة“ لمنع مزيد من الوفيات، لكنه لم يحددها.

وتابع: ”ماذا تفعلون بأبناء بلادي؟ وإذا فعلنا ذلك لمواطنيكم هنا.. هل ستكونون راضين؟“.

ولم يتسن الوصول إلى حكومة الكويت للحصول على تعليق.

ونقلت وكالة أنباء الكويت، الشهر الماضين عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله قوله إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات العمال الأربعة التي ذكرها الرئيس الفلبيني فى ذلك الوقت.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت، وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. وهناك أعداد كبيرة من العمالة الفلبينية في الإمارات والسعودية وقطر.