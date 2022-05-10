«الفلبين» الأولى عالمياً فى استخدام منصات التعليم الذكى.. و«مصر» بالمركز 21

احتلت مصر المركز الـ21 عالميًا بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم عن بُعد خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة بلغت %44 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت.

وكشف التقرير الذى اطلعت «المال» عليه، عن احتلال «الفلبين» صدارة دول العالم فى استخدام منصات التعليم عن بُعد، بنسبة بلغت %69.8 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت

ويعتمد التقرير على حساب متوسط عدد المستخدمين لمنصات التعليم عن بُعد من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

بينما جاءت «جنوب أفريقيا» فى المركز الثانى بنسبة بلغت %66.3، تلتها «تركيا» فى ثالثًا بنحو %61.6.

وحصدت «البرازيل» المرتبة الرابعة عالميًا فى الدخول على منصات التعليم الذكى بنسبة بلغت %61.5 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «الهند» خامسا بنحو %60.5.

وظهرت «أندونيسيا» فى المرتبة السادسة بنسبة بلغت %58.5 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت، تلتها «كينيا» فى المركز السابع بنسبة %57.3.

واحتلت «كولومبيا» المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم عن بعد بنسبة بلغت %55.3 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «السعودية» فى المركز التاسع بنحو %53.7.

وحلت «الإمارات» فى المرتبة العاشرة عالميًا فى استخدام منصات التعليم الذكى بنسبة %53.6 من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت، تلتها «نيجيريا» فى المركز الحادى عشر بنسبة %53.3.

يذكر أن متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام منصات التعليم عن بُعد بلغت نحو %46.4 من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال شهر أبريل الماضى.

فى سياق آخر، احتلت مصر المرتبة الثامنة عشرة فى قائمة الدول الأكثر استخدامًا للشبكة العنكبوتية بمتوسط زمنى 7 ساعات و34 دقيقة يوميًا خلال شهر أبريل الماضى.

واعتمد تقرير we are social فى ترتيب دول العالم على متوسط عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون على شبكة الإنترنت بشكل يومي؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

وبحسب التقرير، احتلت الفلبين المركز الأول فى قائمة أكثر الدول استخدامًا للإنترنت بمتوسط زمنى 10 ساعات و23 دقيقة يوميًا خلال تلك الفترة.

وجاءت «جنوب أفريقيا» فى المرتبة الثانية بمعدل زمنى 10 ساعات و19 دقيقة يوميًا، تلتها «البرازيل» فى المركز الثالث بواقع 9 ساعات و56 دقيقة.

وحلت «الأرجنتين» فى المرتبة الرابعة بمتوسط زمنى 9 ساعات و46 دقيقة، أعقبتها «كولومبيا» فى المركز الرابع – مكرر» بنحو 9 ساعات و46 دقيقة.

وحصدت «ماليزيا» فى المرتبة السادسة بمعدل زمنى 9 ساعات و4 دقائق يوميًا، تلتها «المكسيك» فى المركز السابع بواقع 8 ساعات و56 دقيقة.

وتمركزت «تايلاند» فى المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عالميًا بمتوسط زمنى 8 ساعات و49 دقيقة، أعقبتها «الإمارات» فى المركز التاسع بواقع 8 ساعات و28 دقيقة.

واقتنصت «أندونيسيا» المرتبة العاشرة بمعدل زمنى يستغرق 8 ساعات و8 دقائق، أعقبتها «تركيا» فى المركز الحادى عشر بنحو 8 ساعات و3 دقائق.

وظهرت «السعودية» فى المرتبة الثانية عشرة بمتوسط زمنى 7 ساعات و54 دقيقة يوميًا، تلتها «تايوان» فى المركز الثالث عشر بواقع 7 ساعات و51 دقيقة.

واحتلت «سنغافورة» فى المرتبة الرابعة عشر بمعدل زمنى 7 ساعات و50 دقيقة، أعقبتها «روسيا» فى المركز الخامس عشر بنحو 7 ساعات و46 دقيقة.

وجاءت «إسرائيل» فى المرتبة السادسة عشرة بمتوسط زمنى 7 ساعات و42 دقيقة يوميًا، تلتها «البرتغال» فى المركز السابع عشر بواقع 7 ساعات و40 دقيقة.

وحلت «مصر» فى المرتبة الثامنة عشرة بمعدل زمنى 7 ساعات و34 دقيقة يوميًا، أعقبتها «رومانيا» فى المركز التاسع عشر بنحو 7 ساعات و14 دقيقة.

وحصدت «الولايات المتحدة الأمريكية» المرتبة العشرين بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عالميًا بمتوسط زمنى يستغرق نحو 7 ساعات و1 دقيقة يوميًا خلال أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عالميًا بنسبة %4.1 ليصل إلى 5 مليارات نسمة خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ متوسط عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون على شبكات الإنترنت فى مختلف دول العالم، إلى 6 ساعات و53 دقيقة يوميًا.

كما ارتفع أيضًا عدد مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى بمختلف أنواعها بنسبة 7.5% إلى 4.65 مليار نسمة عالميًا – على أن وصل متوسط المدة الزمنية التى يستغرقها المواطنون على مواقع “السوشيال ميديا” إلى ساعتين و29 دقيقة يوميًا.

فيما وصل عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون أمام شاشات التلفزيون إلى 3 ساعات و14 دقيقة يوميًا.

وقدر متوسط عدد الساعات التى يقضيها المواطنون لسماع الموسيقى نحو ساعة و31 دقيقة يوميًا خلال الشهر الحالى.

وأشار التقرير إلى معدل استخدام المواطنين الألعاب الترفيهة الذى وصل لنحو ساعة و10 دقائق يوميًا.

يشار إلى أن عدد سكان العالم قفز بنسبة %1 ليسجل نحو 7.93 مليار نسمة بحلول أبريل الحالى مقارنة بالشهر ذاته من 2021.