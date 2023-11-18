«الفلبين» أكثر الشعوب استخدامًا لألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت خلال أكتوبر

تصدرت «الفلبين» دول العالم فى ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 94.2%، من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت خلال أكتوبر الماضى، وفقًا لما كشفة التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت.

واعتمد التقرير على عدد مستخدمى الإنترنت الذين يمارسون ألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت؛ فى الفئة العمرية التى تتراوح من 16 إلى 64 عامًا.

وجاءت «أندونيسيا» في المرتبة الثانية بنسبة 94.2% من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت، أعقبتها «السعودية» فى المركز الثالث بنسبة 93%.

وحصدت «تايلند» المرتبة الرابعة فى استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 92.8%، أعقبتها «تركيا» فى المركز الخامس بنسبة 92.1%.

وحلت «فيتنام» في المرتبة السادسة بنسبة 91.8% من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، تلتها «الهند» فى المركز السابع بنسبة بلغت 90.7%.

وحصدت «تايوان» المرتبة الثامنة فى استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت بنسبة بلغت 89.2%، من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضى.

واحتلت «جنوب أفريقيا» المرتبة التاسعة بنسبة بلغت 88.8%، تلتها «المكسيك» فى المركز العاشر بنحو 88.5%، ثم «مصر» بـ87.8%.

واحتلت مصر المركز الثاني عشر فى قائمة الدول الأكثر ممارسة لألعاب الفيديو عبر شبكات الإنترنت، بنسبة بلغت 87.8%، من إجمالى مستخدمى الإنترنت خلال أكتوبر الماضى،

وحصدت «الإمارات» المركز الثالث عشر بنسبة 87.1%، أعقبتها «اليونان» فى المرتبة الرابع عشر بـ86.8%.

وظهرت «البرازيل» فى المرتبة الخامسة عشرة عالميًا بنسبة بلغت 86.4% من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، تلتها «ماليزيا» فى المركز السادس عشر بنسبة 85.7%.

مصر تحتل المركز الـ50 عالميًا في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية

احتلت مصر المركز الـ50 عالميًا فى قائمة الدول الأكثر استخدامًا للخدمات المالية الإلكترونية عبر الإنترنت خلال أكتوبر الماضى، بنسبة بلغت 9.9% من إجمالى أعداد مستخدمى شبكات الإنترنت.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، جاءت «السويد» فى المركز الأول فى استخدام منصات الخدمات المالية بنسبة بلغت 49.6% من عدد مستخدمى الإنترنت، تلتها «هولندا» ثانيًا بنحو 48.8%، ثم «كندا» ثالثًا بـ48.2%.

وحلت «جنوب أفريقيا» فى المرتبة الرابعة عالميًا فى استخدام منصات الخدمات المالية، بنسبة بلغت 47.5%، أعقبتها «البرازيل» خامسًا بنحو 47.3%.

وحصدت «النرويج» المركز السادس بنسبة بلغت 47.2%، تلتها «استراليا» سابعًا بنحو 45.9%، و«هولندا» ثامنًا بنحو 45.8%، أعقبتها «التشيك» تاسعًا بـ45.5%.

وظهرت «هونج كونج» فى المرتبة العاشرة بنسبة 44.8% من إجمالى عدد مستخدمى شبكات الإنترنت خلال أكتوبر الماضى.

وسجل متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام الخدمات المالية التى تشمل التسهيلات البنكية والاستثمارية وخدمات التأمين 26.8% من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت.

القاهرة تتراجع للمركز الـ19 عالميًا فى استخدام منصات التعليم الذكي

تراجعت مصر للمركز التاسع عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم الذكي عبر شبكات الإنترنت خلال أكتوبر الماضى، بنسبة 42.7% من إجمالى عدد المستخدمين.

ويشار إلى أن مصر كانت احتلت المرتبة الرابعة عشر في استخدام منصات التعليم الذكي خلال يوليو الماضى بنسبة 44.7%، من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت.

ووفقًا لتقرير «We are social»، تصدرت «الفلبين» و«جنوب أفريقيا» قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصات التعليم عن بعد بنسبة بلغت 59.8% لكل منهما من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت.

فى المقابل جاءت تركيا فى المركز الثانى بـ59%، تلتها «البرازيل» ثالثًا بنسبة 53.4%.

وحافظت «أندونيسيا» على تمركزها فى المرتبة الرابعة عالميًا فى الدخول على منصات التعليم الذكى بنسبة بلغت 53.2%، أعقبتها «الهند» خامسا بنحو 51.4%، ثم “الإمارات” سادسا بـ51.1%، تلتها «الهند» فى المركز السابع بنسبة 50.3%.

واحتلت «كينيا» المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 49.1% من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت، أعقبتها «الأرجنتين» فى المركز التاسع بنحو 47.6%، ثم «غانا» فى المركز العاشر بنسبة 47.3%.

ويذكر أن متوسط النسبة العالمية فى معدل استخدام منصات التعليم عن بعد بلغت نحو 40.8% من إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت خلال شهر أكتوبر الماضى.