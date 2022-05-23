«الفلاشر والسارينة».. «الداخلية» تضبط آلاف المخالفات من السيارات المعدلة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في رصد بعض قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية “الفلاشر” أو الصوتية “السارينة” الخاصة بمركبات الطوارئ (كالإطفاء، الإسعاف، الشرطة) والتي لا يجوز تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ، خلال الفترة من 14 حتى 20 مايو الجاري، عن ضبط آلاف المخالفات، وجاءت على النحو التالي:

في مجال الحملات المرورية، وضبط المركبات المخالفة:

ضبط 1978 مخالفة الأجهزة الصوتية، و2059 مخالفة الأجهزة الضوئية، 4149 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، و3820 مخالفة ملصقات.

وبمجال ضبط الأجهزة “الصوتية والضوئية”:

ضبطت 198 محل لبيع الأجهزة “الصوتية والضوئية”، 626 أجهزة صوتية، 1070 أجهزة ضوئية، 1370 ملصقات مخالفة، 5 زجاج ملون.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط المروري، حفاظًا على سلامة المواطنين.